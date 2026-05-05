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Jesse Derry publica una actualización tras la grave lesión que dejó al debutante del Chelsea, de 18 años, hospitalizado
Derry habla tras el espeluznante choque en Stamford Bridge
Derry ha actualizado sobre su estado tras el fuerte golpe en la cabeza que sufrió justo antes del descanso durante la derrota 3-1 del Chelsea ante el Nottingham Forest. El extremo de 18 años, que debutaba como titular en la Premier League, chocó con Zach Abbott y tuvo que ser atendido en el hospital.
El choque provocó alarma en Stamford Bridge y obligó a trasladarlo al St Mary’s Hospital tras recibir atención inmediata. Pese al susto, el joven tranquilizó a los aficionados con un mensaje en redes en el que agradece la ayuda recibida.
Un joven del Chelsea agradece al equipo médico y a la afición.
Derry se pronunció sobre la situación en Instagram tras su ingreso en el hospital y expresó su agradecimiento a quienes le habían ayudado.
«Debutar en la Premier League en Stamford Bridge fue un sueño», escribió. «Gracias al equipo médico del Chelsea, al personal del St Mary’s Hospital, a mis compañeros y a los aficionados por su apoyo. Espero volver a jugar pronto ante todos ustedes».
Una actuación prometedora que terminó antes de tiempo
Antes de lesionarse, Derry brilló en el Chelsea pese a la derrota por 3-1. Aunque solo había jugado en la FA Cup contra Wrexham y Hull City, se mostró cómodo en la Premier. Desde el inicio participó en el ataque.
En una jugada destacada, dio un ingenioso pase de espaldas a Joao Pedro que terminó con un disparo de Enzo Fernández al poste. También intentó una ambiciosa chilena a mitad de la primera parte, muestra de su confianza.
- AFP
Tras este momento decisivo, la atención se centra ahora en la recuperación.
Por ahora, toda la atención está en la recuperación de Derry tras el preocupante incidente. Los hinchas del Chelsea esperan su regreso pronto, tras sus buenas señales en su debut como titular en la Premier League.
Mientras, los Blues han perdido 13 de 35 partidos y ocupan la novena plaza, lejos de la Champions. La irrupción de Derry ilusiona de cara al futuro si se recupera y sigue creciendo en el primer equipo.