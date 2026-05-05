Jesse Derry publica una actualización tras la grave lesión que dejó al debutante del Chelsea, de 18 años, hospitalizado

Derry ha actualizado sobre su estado tras el fuerte golpe en la cabeza que sufrió justo antes del descanso durante la derrota 3-1 del Chelsea ante el Nottingham Forest. El extremo de 18 años, que debutaba como titular en la Premier League, chocó con Zach Abbott y tuvo que ser atendido en el hospital.

El choque provocó alarma en Stamford Bridge y obligó a trasladarlo al St Mary’s Hospital tras recibir atención inmediata. Pese al susto, el joven tranquilizó a los aficionados con un mensaje en redes en el que agradece la ayuda recibida.