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Jesse Derry permanece hospitalizado tras la conmoción sufrida en la cabeza durante la derrota del Chelsea ante el Nottingham Forest en la Premier League. El club ha proporcionado una actualización sobre su estado
El Chelsea confirma su ingreso en el hospital tras un susto por una lesión
El Chelsea confirmó que Derry fue trasladado a un hospital local por precaución tras un incidente en la primera parte del partido que perdieron 3-1 ante el Nottingham Forest. El club tranquilizó a la afición tras el partido.
En un comunicado oficial, elChelsea informó: «Jesse Derry fue trasladado al hospital por precaución tras ser sustituido en la primera parte del partido contra el Nottingham Forest. Está consciente, habla y se le realizan pruebas de rutina. Le deseamos una pronta recuperación y agradecemos la rápida actuación del personal médico».
- AFP
El Stamford Bridge, conmocionado por una colisión «repugnante»
Al final de la primera parte, Derry —sorpresivamente titular por decisión del entrenador interino Calum McFarlane— chocó cabezas con el defensa del Forest, Zach Abbott, mientras disputaban un balón aéreo en el área. El joven recibió oxígeno en el césped.
Abbott siguió en juego, pero Derry quedó inmóvil más de diez minutos. Los médicos actuaron al instante; la preocupación de ambos equipos era evidente. El joven de 18 años recibió atención y salió en camilla bajo la ovación local.
El técnico interino Calum McFarlane declaró a la BBC tras el partido: «Por lo que sabemos, todo va bien y las noticias son positivas.
Estoy destrozado por Jesse, creo que lo hizo bien en el partido. Nos aportó peligro; ha sido un momento crucial para él que ha terminado tristemente».
Una tarde desastrosa para los Blues
La lesión de una de sus mayores promesas cerró una jornada para olvidar del entrenador interino. En el campo, el Chelsea perdió 3-1, resultado que complica su lucha por una plaza europea en la Premier League.
McFarlane tildó de «inaceptable» el arranque de su equipo en Stamford Bridge, donde encajó dos goles en los primeros 15 minutos, y exigió una respuesta contundente de cara al próximo duelo contra el Liverpool.
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El Chelsea queda fuera de la lucha por los cinco primeros puestos
A falta de tres jornadas, el Chelsea ya no puede acabar entre los cinco primeros: está a 10 puntos del Aston Villa, quinto. También se sitúa a cuatro del Bournemouth, sexto. Este sábado visita Anfield para enfrentarse al Liverpool, en un duelo clave antes de cerrar la temporada contra Tottenham y Sunderland. Aún pueden entrar en la Liga de Campeones: deben acabar sextos y esperar que el Aston Villa gane la Europa League y termine entre los cinco primeros.