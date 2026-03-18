Jeremy Doku anima a la plantilla del Manchester City a «superar» la eliminación de la Liga de Campeones con una victoria en la final de la Carabao Cup contra el Arsenal

Tras la eliminación en la competición continental, Doku se mostró convencido de que una victoria el domingo sería el mejor estímulo para el equipo.

«Es un buen remedio», comentó Doku. «Haremos todo lo posible por ganar ese partido y por conseguir un título. Los próximos cuatro partidos son muy importantes. Ahora tenemos que recuperarnos para el domingo e ir partido a partido».

A pesar de la frustración por haber quedado eliminados de Europa, el extremo destacó la capacidad del equipo para poner en aprietos al Madrid con diez hombres como motivo de confianza. «Todavía hay mucho por lo que luchar. Seguimos en tres competiciones, con tres trofeos por ganar. Si lo conseguimos, seguirá siendo una gran temporada. Por supuesto que estamos decepcionados con la Champions League. Siempre es un bonito trofeo que tener. Pero hay algunas lecciones que sacar de estos dos partidos [contra el Madrid]. Tenemos que recuperarnos bien y estamos deseando que lleguen los próximos partidos que nos esperan».