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Jeremy Doku anima a la plantilla del Manchester City a «superar» la eliminación de la Liga de Campeones con una victoria en la final de la Carabao Cup contra el Arsenal
El City se desplaza a Wembley
El Madrid acabó con las esperanzas del City de alzarse con un título continental por tercer año consecutivo, tras derrotarlo por un marcador global de 5-1 en los octavos de final de la Liga de Campeones. A pesar de la derrota por 2-1 en el Etihad Stadium el martes, la actuación destacó por su resistencia tras la expulsión de Bernardo Silva a principios de la primera parte. El equipo de Pep Guardiola debe ahora dar un giro rápido mientras se prepara para un viaje de alto riesgo a Wembley. La final de la Carabao Cup es la primera oportunidad del City para recuperarse y ganar su primer trofeo de la que podría ser una temporada nacional histórica.
Doku exige una recuperación inmediata
Tras la eliminación en la competición continental, Doku se mostró convencido de que una victoria el domingo sería el mejor estímulo para el equipo.
«Es un buen remedio», comentó Doku. «Haremos todo lo posible por ganar ese partido y por conseguir un título. Los próximos cuatro partidos son muy importantes. Ahora tenemos que recuperarnos para el domingo e ir partido a partido».
A pesar de la frustración por haber quedado eliminados de Europa, el extremo destacó la capacidad del equipo para poner en aprietos al Madrid con diez hombres como motivo de confianza. «Todavía hay mucho por lo que luchar. Seguimos en tres competiciones, con tres trofeos por ganar. Si lo conseguimos, seguirá siendo una gran temporada. Por supuesto que estamos decepcionados con la Champions League. Siempre es un bonito trofeo que tener. Pero hay algunas lecciones que sacar de estos dos partidos [contra el Madrid]. Tenemos que recuperarnos bien y estamos deseando que lleguen los próximos partidos que nos esperan».
La acusación triple sigue en pie
Aunque la Liga de Campeones es siempre el objetivo principal para la directiva del City, la temporada sigue siendo prometedora, ya que aún hay otras tres competiciones al alcance de la mano. Matemáticamente, el triplete nacional sigue siendo una posibilidad para el equipo de Guardiola. Aunque actualmente se encuentra a nueve puntos del líder de la Premier League, el Arsenal, el City tiene un partido menos y cuenta con un historial de remontadas implacables en las últimas jornadas. Además, los Citizens se han asegurado su plaza en los cuartos de final de la FA Cup, donde recibirán al Liverpool en el Etihad a principios de abril.
Un mes decisivo para Guardiola
Tras el desplazamiento a Wembley, la plantilla se dispersará durante el parón internacional antes de volver a una dura racha de partidos que determinarán su posición en la clasificación nacional. Enfrentarse al Arsenal dos veces en cuestión de semanas —primero por un trofeo y luego por puntos de la Premier League— pondrá a prueba la profundidad y la fortaleza mental del City. Con la presión de la lucha por el título y la FA Cup acechando, Guardiola debe asegurarse de que sus jugadores hayan «superado» la resaca europea para evitar un colapso al final de la temporada.
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