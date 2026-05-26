Jarrod Bowen pide perdón a la afición del West Ham por la «vergüenza y el dolor» del descenso

Bowen fue directo al valorar la desastrosa temporada del West Ham y expresó su pesar en redes sociales. El delantero, famoso por su gol en la final de la Conference League 2023, admitió que la euforia de Praga quedó atrás ante la desesperación del descenso a la Championship.

«Es difícil publicar algo así cuando lo único que sientes es vergüenza y dolor», escribió el capitán del West Ham en Instagram. «Podría escribir mucho para explicar dónde se torció todo este año, pero, sinceramente, lo que os merecéis es una disculpa. Ganar en Praga fue la mejor noche de mi carrera; el domingo, la peor. Simplemente no fuimos lo suficientemente buenos. Así de sencillo. Y por eso la temporada terminó como terminó».







