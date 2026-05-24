Jarrod Bowen habla de su futuro tras el descenso del West Ham de la Premier League

Nuno, que reemplazó a Graham Potter en septiembre, pidió disculpas a la afición del West Ham, pero rehusó comprometerse a seguir como técnico o comentar el futuro de sus jugadores estrella. «Es un momento de profunda tristeza para todos los que formamos parte del club», explicó. «Ha sido un día duro; teníamos una misión difícil y hemos perdido el privilegio de decidir nuestro propio futuro. Ahora no es el momento de hablar del pasado o del futuro; solo puedo pedir perdón a nuestros aficionados y darles las gracias por su apoyo. Ha sido una temporada extraña: habitualmente 39 puntos bastaban para salvarse en los últimos diez años. Hemos mejorado, pero no ha sido suficiente».