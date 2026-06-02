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Jane Campbell reemplaza a la lesionada Phallon Tullis-Joyce en la concentración de junio de la selección femenina de Estados Unidos
Campbell recibe la llamada
Campbell es una cara conocida en la selección femenina de Estados Unidos, sus concentraciones y los grandes escenarios del fútbol.
La portera del Houston Dash lleva años en la selección, con la que ha jugado 10 partidos internacionales y fue convocada para los Juegos de 2020 y 2024. En abril entró en la concentración, pero no jugó ninguno de los tres encuentros de la SheBelieves Cup.
Ahora vuelve a la convocatoria.
La Federación de Fútbol de Estados Unidos la convocó para reemplazar a Phallon Tullis-Joyce, quien se lesionó durante el torneo World Sevens Football en Londres. La ausencia de la guardameta del Manchester United, que buscaba afianzarse en la pugna por la titularidad, llega en un momento clave.
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Qué significa esto para la competencia por la portería
La lesión de Tullis-Joyce le quita la chance de medirse a un rival de primer nivel, pero permite el regreso de Campbell a la concentración y la posibilidad de competir por un puesto.
Campbell se une a Claudia Dickey y Mandy McGlynn, las tres porteras de la plantilla. Dickey y Campbell suman 10 partidos internacionales con la selección femenina de Estados Unidos, y McGlynn tiene cinco, por lo que todas buscan impresionar mientras Emma Hayes evalúa sus opciones en la portería.
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«Jane, qué persona tan maravillosa es»
Tras anunciar la lista de 26 jugadoras para los partidos contra Brasil, la seleccionadora de Estados Unidos, Emma Hayes, habló sobre el grupo de porteras y explicó por qué Campbell no había sido incluida en un principio.
«Jane es increíble», afirmó Hayes. «Sé cuánto le importa la selección y lo mucho que quiere seguir compitiendo, y eso está haciendo».
Ahora tendrá otra oportunidad para hacerlo.
¿Y ahora qué?
Campbell y el resto de la selección femenina de Estados Unidos se incorporarán a la concentración de junio, previa a los dos partidos contra Brasil, el 6 y el 9 de junio.