Jane Campbell reemplaza a la lesionada Phallon Tullis-Joyce en la concentración de junio de la selección femenina de Estados Unidos

Campbell es una cara conocida en la selección femenina de Estados Unidos, sus concentraciones y los grandes escenarios del fútbol.

La portera del Houston Dash lleva años en la selección, con la que ha jugado 10 partidos internacionales y fue convocada para los Juegos de 2020 y 2024. En abril entró en la concentración, pero no jugó ninguno de los tres encuentros de la SheBelieves Cup.

Ahora vuelve a la convocatoria.

La Federación de Fútbol de Estados Unidos la convocó para reemplazar a Phallon Tullis-Joyce, quien se lesionó durante el torneo World Sevens Football en Londres. La ausencia de la guardameta del Manchester United, que buscaba afianzarse en la pugna por la titularidad, llega en un momento clave.