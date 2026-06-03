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Jan Oblak rompe su silencio sobre una posible salida del Atlético de Madrid y asegura que aún le quedan «unos cuantos años» al más alto nivel
Oblak da prioridad al cumplimiento de su contrato
El portero, de 33 años, ha sido clave en el equipo de Diego Simeone durante 12 años. Llegó al Atlético de Madrid procedente del Benfica en 2014 por 16 millones de euros, cifra récord para un portero en La Liga. Ahora, su continuidad en el Metropolitano se plantea por primera vez. El club asegura que no le forzará a marcharse, pero la decisión final se tomará de común acuerdo con la directiva.
En una entrevista con el canal Erika, el portero se mostró filosófico: «No voy a darle muchas vueltas porque las cosas suceden cuando tienen que suceder. Lo que está escrito sucederá. No tengo mucha influencia sobre todo esto», afirmó.
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Respetando el legado del Atlético de Madrid
A pesar de los rumores sobre un posible traspaso, Oblak reafirmó su lealtad al club. Desde su llegada a Madrid en 2014 ha ganado una Liga, la Europa League y la Supercopa de la UEFA, y se ha convertido en uno de los jugadores más respetados del vestuario, estatus que valora al entrar en los últimos años de su carrera.
«Tengo un contrato con el club en el que he pasado 12 años. Lo he respetado de principio a fin y seguiré haciéndolo en el futuro», añadió Oblak.
El papel del club en la toma de decisiones
Oblak quiere quedarse, pero la dirección deportiva del Atlético de Madrid decidirá el futuro del equipo. El portero jugó 43 partidos en todas las competiciones durante la temporada 2025-26, encajó 55 goles y dejó su portería a cero en 11 ocasiones. Oblak subrayó que la directiva debe evaluar las necesidades del equipo de cara a la transición hacia una nueva era bajo el mando de Simeone o de un posible sucesor.
El esloveno resumió: «Deben valorar todo y, en algún momento, decidir sobre el futuro».
Además, reafirmó su deseo de sumar más títulos y reconoció: «Quiero lograr cosas con este club que aún no he conseguido», pese al reciente bajón defensivo del equipo.
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Longevidad al más alto nivel
A sus 33 años, Oblak ha recibido críticas de algunos aficionados que creen que ya pasó su mejor momento. Sin embargo, el seis veces ganador del Trofeo Zamora asegura que puede seguir al máximo nivel varias temporadas más y rechaza las insinuaciones de declive.
«Creo que aún me quedan unos años al más alto nivel porque me siento muy bien», insistió. Por ahora se desconoce si los vivirá en el Metropolitano o en otro estadio, pero el portero asegura que su forma física y motivación le permiten seguir liderando a un equipo europeo de élite.