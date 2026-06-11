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Jamie Vardy critica con dureza la «loca» Serie A y censura su estilo de juego y métodos de entrenamiento
La dura crítica a los métodos de entrenamiento
En el primer episodio de su podcast «Jamie Vardy's Having A Party», el delantero reconoció que sus siete goles en 29 partidos con el Cremonese no evitaron el descenso.
Criticó la alta carga de trabajo impuesta por los entrenadores italianos, que a su juicio afectaba al rendimiento en los partidos.
Vardy lo explicó con claridad, resaltando la diferencia con la preparación física de la Premier League: «¿Cómo es el fútbol italiano comparado con el inglés? Mucho más lento y defensivo. Los entrenamientos no paran: correr, correr, correr. Llegas al partido y no te queda nada. A los 38 o 39 años no es agradable, ¿no? Pero no solo para mí. Aquí funciona así. Y el director deportivo tiene voz y voto en todo; es una locura».
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Cómo gestionar la mentalidad y el descanso
El delantero habló sobre la preparación física y mental para los partidos de liga. A su juicio, la cultura laboral italiana no deja que los jugadores recuperen energía, lo que crea un círculo vicioso que afecta su rendimiento.
Para respaldar su argumento, Vardy puso un ejemplo: «Antes del partido contra el Bolonia, hicimos lo que solemos hacer en Inglaterra y tuvimos un día libre después del encuentro. Todos salimos al campo muy frescos y ganamos 3-1. Todos estábamos eufóricos, así que pensé: “Seguiremos así”. Pero luego volvimos a entrenar todos los días porque “este partido es muy importante”. ¿Cómo? Todos los partidos son importantes; al menos esa es mi mentalidad».
Las dificultades familiares y el regreso a Inglaterra
La experiencia en Italia no fue complicada solo en el campo. Aunque eligieron una encantadora villa en Saló, junto al lago de Garda, la adaptación de la familia Vardy resultó más difícil de lo esperado, lo que llevó al delantero a sentir culpa hacia sus seres queridos.
Al recordar su traslado, admitió: «Mudarse al extranjero con la familia es muy difícil. Volver fue un alivio; ya habíamos traído a los niños. Fue duro y me sentí culpable».
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Filosofía de vida y fútbol como salvavidas
A pesar de los momentos difíciles en Italia, Vardy mantiene su espíritu alegre. El delantero recordó que la diversión es clave para rendir al máximo y que el fútbol lo alejó de caminos oscuros.
Concluyó con una reflexión entre risas: «Rindo al máximo cuando me divierto. Siempre me he reído, hasta desde el banquillo de las divisiones inferiores. Nunca me rendí y valió la pena. El fútbol me salvó. Tengo un botón de autodestrucción; podría haber tomado otro rumbo, quizá acabar en Alcatraz...».