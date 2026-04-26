El excentral fue tajante: la campaña de fichajes de verano del Liverpool, que costó 446 millones de libras, aún no ha dado resultados. «[Ese verano de grandes inversiones] no ha funcionado», dijo Carragher al Liverpool ECHO. «Quizá rinda frutos en el futuro, porque no creo que se pueda juzgar a todos los fichajes en su primer año. Pero ya lo he dicho antes: por mi experiencia como jugador del Liverpool, de todos los que llegaron, no recuerdo a ninguno que no brillara en su primera temporada y luego fuera una revelación. Isak no ha cuajado. Es evidente que se lesionó, pero ya de entrada no parecía estar en su mejor momento».