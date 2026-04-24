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James Trafford Man City GFXGOAL
Richard Martin

Traducido por

James Trafford es el próximo portero titular de Inglaterra; DEBE abandonar el Manchester City este verano para empezar a presionar a Jordan Pickford

Opinion
Manchester City
J. Trafford
Copa
Premier League
England
Manchester City vs Southampton
FEATURES

«Hay un largo camino desde Cumbria», comentó James Trafford tras viajar 25 amigos y familiares para verlo brillar en la final de la Carabao Cup en Wembley el pasado marzo. Muchos de ellos volverán a recorrer los más de 480 kilómetros este sábado para verle frente al Southampton en la semifinal de la FA Cup y esperan repetir el 16 de mayo en la final.

Sin embargo, para jugar con regularidad en Wembley, Trafford debería dejar este verano el club donde creció. Los aficionados del City llaman “Etihad del Sur” a Wembley, y con razón: desde 2007 han jugado allí más partidos que en cualquier otro campo. El sábado visitarán el estadio por 23.ª vez en una década para enfrentarse al Southampton, que lucha por ascender a la Premier League. 

Sin embargo, los constantes viajes a Wembley con el club no bastan para un portero de su talento si no juega cada semana. Para afianzarse como el futuro número uno de Inglaterra, debe marcharse y buscar la continuidad que ansía.

  • Arsenal v Manchester City - Carabao Cup FinalGetty Images Sport

    Dejando huella

    La victoria en la final de la Carabao Cup ante el Arsenal se bautizó rápido como «la final de Nico O’Reilly», quien, formado en la cantera del City, marcó los dos goles del 2-0. Pero fue gracias a Trafford, también producto de la cantera, que el equipo llegó a esa situación en primer lugar.

    Trafford realizó una triple atajada ante Havertz y Saka en los primeros minutos y se mostró imperturbable en su debut en el estadio nacional.

    Mientras Mikel Arteta era criticado por elegir a Kepa Arrizabalaga en vez de a David Raya, la decisión de Pep Guardiola de premiar a Trafford por sus actuaciones previas resultó acertada.

    El portero agradeció a Guardiola, pero admitió lo evidente: había regresado al City desde el Burnley con la promesa de ser titular, hasta que el club fichó a Gianluigi Donnarumma y le quitó el puesto.

    «Significa mucho tener la confianza de Pep. Es un reconocimiento a mi trabajo en los entrenamientos y en la copa», afirmó. «Cada vez que juego, lo doy todo. No ha sido fácil no jugar con regularidad; a veces ha sido muy duro, pero cuento con un grupo increíble de personas a mi alrededor».

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  • James Trafford Manchester City 2025Manchester City FC

    Un regreso inesperado

    Fue una sorpresa que el City fichara a Trafford del Burnley en julio, pues solo tenía una temporada en la Premier y había perdido la titularidad ante Arijanet Muric. Su gran campaña en la Championship con el Burnley —29 porterías a cero en 45 partidos y solo 16 goles encajados— reconstruyó su reputación, y el Newcastle se interesó en ficharlo.

    Sin embargo, el City había incluido una cláusula al venderlo dos años antes que le permitía igualar cualquier oferta. Con 12 años Trafford fichó por el club, aunque nunca jugó con el primer equipo, así que volver a los Blues fue fácil de venderle.

    «Siempre soñé con volver al Manchester City», declaró tras el traspaso de 21 millones de libras. «Este es mi hogar. Estoy emocionado de trabajar con Pep y con jugadores de talla mundial. Soy joven, quiero seguir aprendiendo y mejorar, y sé que aquí tendré el mejor entorno para convertirme en el portero que aspiro ser».

  • Manchester City v Exeter City - Emirates FA Cup Third RoundGetty Images Sport

    Lo dejaron en el banquillo casi al instante

    Trafford tardó poco en recordar lo competitiva que es la vida en el City y lo exigente que puede ser Guardiola. Fue titular en los tres primeros partidos —con un error grave en la derrota 2-0 ante el Tottenham—, y pronto se encontró compitiendo con Donnarumma, portero campeón de la Eurocopa y la Liga de Campeones.

    No era el escenario que esperaba semanas antes: se había ido buscando minutos y regresó para encontrarse en la misma situación.

    Al regresar, esperaba competir un año con Ederson y luego heredarle la titularidad; sin embargo, quedó por detrás de un compañero llegado un mes después.

    Desde entonces, no ha jugado en la Premier League y se ha limitado a la Carabao Cup, la FA Cup y un partido de la Liga de Campeones.

  • Manchester City v Liverpool - Emirates FA Cup Quarter FinalGetty Images Sport

    Experiencia de aprendizaje

    Gracias a la buena actuación del City en las copas nacionales, Trafford podría jugar tres veces en Wembley si vencen al Southampton el sábado. De hacerlo, alzará dos títulos bajo el famoso arco y sumará una medalla de liga; un gran debut.

    Sin embargo, Trafford volvió buscando algo más que medallas y, en una charla con periodistas en febrero, admitió que no esperaba que Donnarumma llegara al Etihad Stadium y le quitara la titularidad.

    «No esperaba que se diera esta situación, pero ha pasado, así que hay que seguir adelante», dijo. «Ha pasado, así que trabajo muy duro cada día y a ver qué pasa, lo doy todo. Es fútbol, es lo que hay, hay que seguir currándoselo cada día y en los partidos que vienen, jugar lo mejor que puedas. Es solo otra experiencia que añadir a mi carrera y sí, ha sido un buen aprendizaje».

    Parecía que ya tenía una decisión tomada, aunque dio la respuesta habitual cuando le preguntaron si buscaría otro club en verano: «Vamos día a día, trabajo lo más duro que pueda y, pase lo que pase, pasará. Tengo contrato, así que no sé qué pasará la próxima temporada. Solo sé que seguiré trabajando día a día e intentaré mejorar».

  • Manchester City v Bayer 04 Leverkusen - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD5Getty Images Sport

    Muy solicitado

    A pesar de que se acerca el final de la temporada y podría disputar dos partidos más en Wembley, Trafford quiere marcharse para asegurarse un puesto en el primer equipo. Varios clubes están dispuestos a ofrecérselo.

    Según GOAL, cinco equipos de la Premier League —Liverpool, Chelsea, Newcastle, Aston Villa y Tottenham— ya han mostrado interés, y Daily Mail añade a la Juventus.

    Tras fichar por el City bajo falsos pretextos el verano pasado, Trafford debe elegir con cuidado su próximo destino, pues sus aspiraciones de suceder a Jordan Pickford como portero titular de Inglaterra dependen de ello. Pickford será el titular en el Mundial, pero tendrá 34 años en la Euro 2028, que organizarán el Reino Unido e Irlanda. Ese torneo en casa podría dar a Trafford la oportunidad de suceder al hombre que defiende la portería inglesa desde 2018.


  • Arsenal v Manchester City - Carabao Cup FinalGetty Images Sport

    Se acabó la espera

    Trafford ya ganó un título importante con la sub-21 de Inglaterra al detener un penalti en el último suspiro de la final europea contra España en 2023. En febrero, tras ayudar al City a llegar a la final de la Carabao Cup, Guardiola habló de él y pensó primero en su futuro internacional.

    «Inglaterra tiene un portero increíble», afirmó el técnico del City. «Hoy, en el fútbol moderno, hace falta tener dos porteros excepcionales porque nunca se sabe».

    Es cierto para un equipo tan exigente como el City, pero Trafford no le debe nada al club y debe seguir adelante por su carrera. No puede pasar otra temporada esperando a que Donnarumma se lesione o pierda confianza. Ya ha esperado lo suficiente.


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