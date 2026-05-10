James Rodríguez podría dejar el Minnesota United y retirarse tras el Mundial 2026

Se espera que Rodríguez sea la figura clave de la selección colombiana en el torneo de este verano, pero en el Minnesota no ha estado a la altura. Ha disputado solo seis partidos con el club y ha estado prácticamente indisponible.

Su mejor partido fue quizá ante el LAFC el 25 de abril, cuando jugó 63 minutos en la ajustada derrota 1-0 de los Loons.

La nota positiva es que, al no ser jugador franquicia, fichó con un salario bajo.



