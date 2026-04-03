James Rodríguez, hospitalizado por «deshidratación grave» antes del Mundial de 2026

El equipo médico actuó con rapidez después de que el jugador, de 34 años, mostrara síntomas de fatiga extrema. La FCF ha tratado de tranquilizar a los aficionados aclarando que el problema está estrictamente relacionado con sus niveles de hidratación y no con un problema muscular recurrente, aunque el momento en que se produjo el incidente ha causado gran alarma.

«La Federación Colombiana de Fútbol, a través de su equipo médico y de la Dirección de Selecciones Nacionales, desea informar al público y a los medios de comunicación sobre el estado de salud del capitán de la selección colombiana: James Rodríguez», declaró la FCF en un comunicado oficial.

«Se ha confirmado, tras establecer comunicación con un centro médico del estado de Minnesota, que el centrocampista ha estado bajo observación profesional debido a una afección médica de origen no deportivo. Al día siguiente del partido contra Francia, el jugador presentó una deshidratación grave que requirió su hospitalización durante las últimas 72 horas para su seguimiento clínico preventivo y su recuperación».