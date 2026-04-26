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James Rodríguez, ex del Real Madrid, promete llegar en «buena forma» al Mundial 2026 con Colombia tras debutar como titular en la MLS con el Minnesota United
Un debut histórico para el Minnesota United
Rodríguez jugó 63 minutos en la derrota 1-0 del Minnesota United ante el LAFC el sábado. Fue su primera titularidad con el club. Ante casi 20 000 aficionados, entre ellos el seleccionador colombiano Néstor Lorenzo, el veterano centrocampista mostró su calidad. Este partido fue clave para él tras su reciente ingreso hospitalario por deshidratación grave. «Me sentí bien en mi primera titularidad aquí», declaró Rodríguez a la prensa tras el partido. «Por desgracia, perdimos. Tuvimos ocasiones claras, pero debemos seguir por este camino».
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La atención se centra ahora en la escena internacional
Cada minuto que juega es un paso más hacia el Mundial para el capitán de Colombia. Tiene un contrato corto en Minnesota para mantenerse en forma hasta la convocatoria. Deseoso de acallar las dudas sobre su estado físico, sigue comprometido con su entrenamiento. Afirmó: «Llegaré en buena forma. Voy a llegar en excelente forma. Queda un mes y estoy entrenando al máximo. Sea cual sea mi tiempo de juego aquí, creo que me irá bien».
Grandes elogios desde la banda
A pesar de la frustrante derrota del fin de semana, el entrenador del Minnesota, Cameron Knowles, resaltó la inteligencia táctica de su nuevo fichaje. Knowles afirmó que Rodríguez aporta una visión de juego que eleva al equipo mientras recupera su mejor forma. El cuerpo técnico prioriza el ritmo del mediapunta ante un calendario apretado. «Es un jugador de gran calidad, y esa calidad se nota justo donde más se necesita», explicó Knowles. «Se mete en los espacios incómodos para que el rival tenga que lidiar con él. Y luego, al final, cuando recibe el balón allí, su último pase y su toma de decisiones son la razón por la que es un jugador de alto nivel».
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En busca de títulos nacionales y la gloria veraniega
Minnesota tiene un calendario exigente: jugará la Copa Abierta de Estados Unidos el martes contra San José Earthquakes. Rodríguez quiere mantener el impulso antes de enfocarse en la campaña de Colombia en el Grupo K del Mundial. Colombia debutará contra Uzbekistán el 18 de junio, y luego enfrentará a la República Democrática del Congo el 24 y a Portugal el 27.