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¡James Milner, récordman de la Premier League, se retira! El exjugador del Liverpool y del Manchester City explica por qué cuelga las botas a los 40 años
Se pone fin a una trayectoria llena de récords
Milner, que cumplió 40 años en enero, se retira tras casi 25 años en la élite. El veterano del Brighton se despide con 658 partidos en la Premier League, superando el récord de 653 de Gareth Barry.
El exinternacional inglés jugó en Leeds United, Newcastle, Aston Villa, Manchester City, Liverpool y Brighton durante 24 temporadas en la máxima categoría. «Tras 24 campañas en la Premier League, siento que es el momento adecuado para poner fin a mi carrera como jugador», declaró Milner al anunciar su retirada. «Dejo el fútbol con inmenso orgullo, gratitud y recuerdos que me acompañarán el resto de mi vida.
Desde mi debut con el Leeds United, el equipo de mi infancia, a los 16 años y mi récord como el goleador más joven de la Premier League, nunca imaginé el camino recorrido, desde no poder levantar el pie el año pasado hasta volver y ayudar al Brighton a clasificarse para Europa por segunda vez en su historia a los 40 años.
Defender los colores de Newcastle, Aston Villa, Manchester City, Liverpool y Brighton, además de un mes inolvidable en Swindon, ha sido un gran privilegio.
He tenido la suerte de vivir momentos inolvidables, desde luchar por la permanencia hasta ganar trofeos, jugar en Europa y representar a mi país. Pero, por encima de todo, son las personas y las amistades que he forjado a lo largo de mi carrera las que atesoraré para siempre.
A mi familia, gracias por cada sacrificio, cada kilómetro recorrido y cada momento de ánimo. Nada de esto habría sido posible sin vosotros.
«Dejo el fútbol con inmenso orgullo, gratitud y recuerdos que me acompañarán siempre. El fútbol me ha dado mucho más de lo que imaginé y siempre estaré agradecido».
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Contra todo pronóstico en Brighton
Aunque pasó sus últimos años en la costa sur, la capacidad de Milner para alcanzar siquiera ese hito que batió el récord estaba en duda tras una grave lesión de rodilla sufrida contra el Arsenal. Admitió que incluso sus allegados más cercanos esperaban que colgara las botas mucho antes. La recuperación fue intensa, con seis meses en los que no pudo apoyar la pierna, pero se recuperó para ayudar a los Seagulls a clasificarse para Europa.
Al recordar esos meses difíciles, Milner reconoció: «Para ser sincero, en aquel momento parecía improbable que batiera el récord de partidos, pero tuve la suerte de contar con gente estupenda a mi alrededor: personas que creían en mí y un gran grupo de jugadores con los que comparto campo».
Los consejos de Klopp para el futuro
Milner se prepara para entrenar: ya tiene las licencias de la UEFA y ha estudiado tácticas durante sus lesiones. Además, Jürgen Klopp le aconsejó tomarse un descanso antes de asumir el banquillo.
«Jürgen me dijo que, al terminar, lo primero es descansar. Después de tantos años a este nivel, es clave hacer balance, relajarse un poco, pensar en el siguiente paso y ver hacia dónde vamos», declaró Milner aGOAL en una reciente entrevista.
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Una vitrina repleta de trofeos
La extensa carrera de Milner incluye tres títulos de la Premier League: dos con el Manchester City y uno con el Liverpool, donde también ganó la Champions League en 2019. En Anfield ayudó a acabar con la sequía liguera y conquistó la Liga de Campeones en 2019. Con Inglaterra jugó 61 partidos, debutando en 2009 durante su etapa en el Aston Villa.
En total marcó 56 goles y dio 90 asistencias, cifra que lo ubica décimo en la lista de máximos asistentes de la Premier League. Ya fuera luchando por la permanencia en sus inicios o peleando por los mayores trofeos del fútbol mundial, su nivel profesional nunca decayó. Se retira como un auténtico icono del fútbol inglés tras cumplir un sueño que comenzó a los 16 años en Elland Road.