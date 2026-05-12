El jugador de 29 años reveló que el diagnóstico inicial de su lesión de rodilla fue erróneo, lo que complicó su recuperación.

Maddison se lesionó en la semifinal de la Europa League contra el Bodo/Glimt en mayo de 2025, y al principio le dijeron que no necesitaba cirugía.

Tras su regreso ante el Leeds, Maddison lo explicó: «En mi cabeza todo empieza en la semifinal de la Europa League, cuando sufrí un desgarro parcial del ligamento cruzado anterior contra el Bodo/Glimt. El especialista externo dijo que no necesitaría cirugía ni rehabilitación. Luego no se recuperó bien y tuve que operarme en Corea del Sur».



