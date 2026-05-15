Jamal Musiala confía en que Michael Olise «destacará aún más» y elogia al entrenador del Bayern, Vincent Kompany, llamándolo «persona fantástica»

Musiala destacó la confianza y creatividad de Olise, claves para su éxito esta temporada: 22 goles y 30 asistencias en 50 partidos. “Ha dado un gran paso adelante en todos los aspectos”, afirmó el centrocampista del Bayern, según Sky Germany.

«Ha dado un paso adelante en todos los aspectos de su juego, y es fantástico verlo», explicó Musiala, según cita Sky Germany. «Se nota la confianza que tiene en sí mismo sobre el terreno de juego, la seguridad de que va a crear algo y marcar la diferencia. En mi opinión, es uno de los mejores jugadores, si no el mejor, de la temporada, y si sigue desarrollándose, se convertirá en un jugador aún más destacado de lo que ya es».