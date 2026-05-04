En declaraciones a BetVictor, Saha criticó el escaso impacto del extremo tras su llegada, a pesar de las excelentes referencias que traía de la Bundesliga. El exdelantero del United admitió que aún le cuesta explicar por qué el fichaje no funcionó para el jugador ni para el club.

«Creo que Jadon Sancho es el fichaje más decepcionante de la historia del Manchester United», explicó Saha. «Por el nivel que mostró en el Borussia Dortmund, prometía mucho. Fue un misterio: no llegó a dar lo mejor de sí y necesita un nuevo comienzo, como Marcus Rashford».