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Jadon Sancho ha sido calificado como «el fichaje más decepcionante de la historia del Manchester United», según Louis Saha, quien acusa al extremo de 73 millones de libras de desperdiciar su potencial
El pésimo historial de Sancho en el United
Las expectativas eran muy altas cuando el United fichó a Sancho procedente del Borussia Dortmund por 73 millones de libras en 2021. El internacional inglés, que en Alemania había demostrado ser uno de los atacantes más productivos de Europa, no ha logrado mantener ese nivel en la Premier League: solo ha marcado 12 goles en 83 partidos con los red devils. Además, vivió un enfrentamiento público con el exentrenador Erik ten Hag y varios préstamos: primero volvió al Dortmund y luego jugó con Chelsea y Aston Villa.
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Saha reflexiona sobre el potencial sin explotar de Sancho
En declaraciones a BetVictor, Saha criticó el escaso impacto del extremo tras su llegada, a pesar de las excelentes referencias que traía de la Bundesliga. El exdelantero del United admitió que aún le cuesta explicar por qué el fichaje no funcionó para el jugador ni para el club.
«Creo que Jadon Sancho es el fichaje más decepcionante de la historia del Manchester United», explicó Saha. «Por el nivel que mostró en el Borussia Dortmund, prometía mucho. Fue un misterio: no llegó a dar lo mejor de sí y necesita un nuevo comienzo, como Marcus Rashford».
Sancho, uno de los costosos errores de fichaje del United
Las dificultades de Sancho llegan en un momento en que el United ha invertido mucho para recuperar el trono del fútbol inglés. Sin embargo, Saha asegura que Sancho está desperdiciando su talento.
«Tuve el privilegio de ser futbolista y sufrí muchas lesiones; ojalá hubiera jugado tantos partidos como él a su edad y con su talento. Quiero que triunfe en Old Trafford porque es capaz de todo. Puede hacer cosas increíbles, así que es una pena ver cómo se desperdician todos esos partidos», añadió.
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¿Qué le depara el futuro a Sancho?
El jugador, de 26 años, está cedido en el Villa, donde solo ha marcado un gol en 36 partidos. Como su contrato con el United vence este verano, se espera que los Red Devils le dejen marchar como agente libre. Con el Villa aún peleando por un puesto en la Liga de Campeones y buscando llegar a la final de la Europa League, Sancho necesita minutos en lo que queda de temporada para llamar la atención de otros clubes en el mercado de fichajes.