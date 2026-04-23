Jadon Sancho está abierto a regresar al Borussia Dortmund, y Niko Kovac autoriza su fichaje gratis tras su salida del Manchester United

La relación entre Sancho y el Borussia Dortmund suma un nuevo capítulo. Según Sky Sports, el jugador de 26 años quiere volver a vestir la camiseta negra y amarilla este verano. Sancho cumple los últimos meses de su contrato con el Manchester United y ahora juega cedido en el Aston Villa.

La directiva del Dortmund, con Ole Book y Lars Ricken, evalúa su regreso. El entrenador Niko Kovac ya dio el visto bueno, consciente del potencial de un jugador que vivió sus mejores años en Alemania.