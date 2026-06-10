Getty Images Sport
Traducido por
Jadon Sancho deja oficialmente el Manchester United tras cinco años difíciles, y el club emite un breve comunicado sobre el extremo autor de 12 goles
Se acabó el camino para Sancho
Los Red Devils han enviado a la Premier League la lista dejugadores que se quedan, lo que supone el fin de varias carreras destacadas en Mánchester. La salida de Sancho cierra una saga que costó al United más de 73 millones de libras; fue un fichaje fallido y muy caro, ya que el extremo nunca encontró su mejor nivel y tuvo desacuerdos con la anterior dirección. También se han confirmado las salidas de Casemiro y Tyrell Malacia.
El club declaró: «Jadon Sancho llegó en 2021 y ganó la Carabao Cup 2023. Jugó 83 partidos antes de volver al Borussia Dortmund y después cederse al Chelsea y al Aston Villa.
«Todo el club agradece a Casemiro, Tyrell y Jadon su aportación y les desea mucha suerte en el futuro».
El delantero de 26 años, autor de 12 goles y seis asistencias en cinco temporadas, buscará ahora un nuevo comienzo.
- Getty
«El fichaje más decepcionante»
La etapa de Sancho en Old Trafford ha sido muy criticada por exjugadores; en particular, Louis Saha lo describió como «el fichaje más decepcionante de la historia del Manchester United». Saha admitió no entender por qué no rinde en Inglaterra y declaró: «En el Borussia Dortmund mostró un nivel muy alto y parecía un talento enorme. Es un misterio».
El francés lamentó las oportunidades perdidas y añadió: «Ojalá hubiera podido jugar tantos partidos como los que ha jugado Sancho a su edad y con su talento. Me hubiera encantado que triunfara en Old Trafford porque puede hacerlo todo y es capaz de cosas increíbles, así que es una pena ver todos esos partidos desperdiciados».
¿Se plantea un regreso al Dortmund?
A pesar de sus problemas en la Premier League, Sancho sigue siendo muy valorado en Alemania. Según varios medios, el extremo aceptaría volver al Borussia Dortmund por tercera vez para relanzar su carrera, estancada desde 2021. El técnico Niko Kovac ya habría dado el visto bueno.
Su mejor momento fue en el Signal Iduna Park, donde marcó o asistió en 114 goles en 137 partidos. Volvió cedido en 2024 y ayudó al equipo a llegar a la final de la Liga de Campeones. Regresar a la Bundesliga podría darle la confianza para volver a la selección inglesa, con la que no juega desde 2021.
- Getty/GOAL
Limpieza general en Old Trafford
Sancho no es el único que se va: el Manchester United reestructura la plantilla y equilibra sus cuentas. También finalizan sus contratos el veterano centrocampista Casemiro y el lateral Malacia. Casemiro, fichado del Real Madrid, ganó la Carabao Cup y la FA Cup en sus cuatro temporadas.
Malacia, fichado del Feyenoord en 2022, apenas jugó 50 partidos debido a lesiones. Con sus salidas, el club gana margen salarial para refuerzos en el próximo mercado.