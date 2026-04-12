Jack Wilshere lleva al Luton Town a ganar el Trofeo Vertu en su primera temporada como entrenador

Muchos seguidores siguieron con interés la transición de Wilshere del campo al banquillo tras las lesiones que acabaron con su prometedora carrera. Tras brillar en las categorías inferiores del Arsenal, su salto al primer equipo se vio como un riesgo calculado. Antes, había adquirido experiencia como entrenador interino en el Norwich al final de la temporada pasada. Su primera campaña en el Luton ha sido exigente, pero ganar el Trofeo EFL, el primero del club desde 2009, refuerza su credibilidad de cara al tramo final de la temporada.