Jack Grealish recibe el apoyo de un exjugador emblemático del Aston Villa tras ser fotografiado durmiendo en un bar en una azotea

Grealish ha recibido el apoyo de su excompañero en el Aston Villa, Agbonlahor, después de que se publicaran imágenes en las que aparece dormido en un bar de azotea de Mánchester. El futbolista de 30 años, que se recupera de una grave lesión en el pie, fue fotografiado por The Sun dormitando en una silla, aparentemente en el bar «Stories», tras pasar la tarde con amigos.

En declaraciones a talkSPORT, Agbonlahor criticó a quienes compartieron las imágenes del jugador cedido por el Manchester City: «Lo primero que pensé fue: yo he estado en esa situación, y eso solo demuestra el tipo de gente que hay por ahí, que está sacando fotos y lo que hacen con ellas. A mí me ha pasado bastantes veces y uno solo piensa: “Venga ya. No tenéis nada mejor que hacer en la vida: sacar fotos y ya está».