Jack Grealish promete estar «más fuerte que nunca» mientras la estrella de Inglaterra y el Everton da noticias positivas sobre su recuperación tras una operación en el pie
Comienza el camino hacia la recuperación de Grealish
El jugador de 30 años utilizó Instagram para informar a sus seguidores sobre su evolución y publicó una serie de imágenes en las que detallaba su estilo de vida actual, que incluye el uso de una scooter para la rodilla y una bota protectora. Con el objetivo de mantener una actitud positiva ante la adversidad, escribió en Instagram: «Cuatro semanas después de la operación, trabajando duro para volver mejor y más fuerte que nunca».
Lluvia de apoyo para la estrella de los Toffees
Las fotos compartidas por el centrocampista permitieron a los aficionados echar un vistazo a su rutina diaria, desde sesiones de rehabilitación en el gimnasio y visitas a la sauna hasta una divertida instantánea de Grealish probando suerte como DJ. La publicación rápidamente llamó la atención del mundo del fútbol, y su compañero en la selección inglesa James Maddison y sus excompañeros en el Manchester City Nathan Ake y Oleksandr Zinchenko, entre otros, dejaron mensajes de apoyo a Grealish, que comienza su largo camino hacia la recuperación total.
Destrozado por el golpe que puso fin a la temporada
La lesión supuso un duro golpe tanto para el jugador como para el club, dada la impresionante forma de Grealish en la primera mitad de la temporada, en la que anotó dos goles y dio seis asistencias en 20 partidos de la Premier League con el Everton. Reflexionando sobre el momento en que se produjo el contratiempo, poco después de su operación, Grealish admitió su frustración, pero se mantuvo centrado en el futuro y declaró: «No quería que la temporada terminara así, pero así es el fútbol, estoy destrozado».»
Continuó: «La operación ya está hecha y ahora todo mi esfuerzo se centra en recuperarme. Estoy seguro de que volveré más en forma, más fuerte y mejor que antes. El apoyo que he recibido desde que llegué a este increíble club lo es todo para mí. El personal, mis compañeros y, sobre todo, los aficionados han sido increíbles y me encanta representar a este club».
¿Qué le depara el futuro a Grealish?
Aunque su prioridad inmediata es volver a los terrenos de juego, el futuro a largo plazo de Grealish sigue siendo un tema de gran interés de cara a la ventana de fichajes de verano. Está previsto que regrese al Manchester City, donde le queda un año de contrato, pero, según se informa, el Everton tiene una opción para convertir su cesión temporal en permanente por una cantidad cercana a los 50 millones de libras esterlinas.
Es casi seguro que Grealish no tendrá la oportunidad de mejorar sus opciones de traspaso con un buen rendimiento en el Mundial de 2026, ya que es poco probable que el cedido por el City recupere la forma física antes de que Thomas Tuchel dé a conocer su lista definitiva para el torneo a finales de mayo.
