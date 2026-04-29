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Jack Grealish, la «emocionada» estrella del Everton, ofrece información actualizada sobre su recuperación tras la operación
Buenas noticias del cirujano
El internacional inglés de 30 años se operó hace diez semanas para reparar una fractura por estrés sufrida en la victoria 1-0 sobre su exequipo, el Aston Villa. La lesión afectó al Everton, pero los últimos informes médicos confirman una recuperación sin complicaciones. Grealish se mostró aliviado: «Ahora me siento realmente bien. He tenido una videollamada con el cirujano, quien me dijo que todo va perfecto en esta fase. Son días felices y es estupendo recibir esas noticias», declaró a BBC Sport.
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«Algo que echo mucho de menos hacer»
Aunque su recuperación física avanza bien, Grealish admite que lo más duro es la cabeza. El mediapunta, autor de dos goles y seis asistencias en 22 partidos esta temporada, sufre en la grada, lejos del centro de la acción.
«Como futbolista, siempre es difícil estar lesionado», afirmó. «Vine al derbi de Merseyside y me emocioné un poco, porque es algo que echo muchísimo de menos». El apoyo recibido en Finch Farm ha reforzado su vínculo con el club.
Incertidumbre sobre el futuro del Manchester City
A pesar de su buen rendimiento en el Everton, el futuro de Grealish sigue generando especulaciones. Debe regresar al Manchester City al final de la temporada, con un año aún de contrato. No obstante, el Everton podría intentar ficharlo de forma definitiva si se alcanza un acuerdo económico.
La principal traba es el precio: el City pide unos 50 millones de libras. El jugador, centrado en devolver la confianza de los Toffees, afirmó: «Solo puedo agradecer al Everton por cómo me han tratado desde mi lesión; han sido fantásticos: cuerpo técnico, jugadores y entrenador», subrayando su vínculo con el club y con David Moyes.
Impacto fuera del terreno de juego y función de embajador
Además de recuperarse, Grealish sigue dedicando su tiempo a causas benéficas y renueva su cargo como embajador principal de Special Olympics Gran Bretaña por tres años más. Recientemente recibió a los atletas que terminaron la Maratón de Londres, un logro que calificó de «increíble». Esta causa le toca de cerca: su hermana tiene parálisis cerebral, y él quiere devolver algo a la sociedad.
Sobre su compromiso, Grealish explica: «Mi hermana pequeña tiene parálisis cerebral; es algo que me toca de cerca. Quiero hacer feliz a la gente y ayudarles en todo lo que pueda».