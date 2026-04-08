Iván Toney critica al árbitro por un comentario fuera de micrófono durante el drama del VAR del Al-Ahli, mientras el delantero inglés iguala un récord histórico con un gol decisivo en la Liga Profesional Saudí

La furia de Toney en las redes no se quedó ahí. El delantero del Al-Ahli publicó dos historias en Instagram criticando con fuerza el arbitraje y la sala del VAR.

En la primera historia cuestionó la integridad de las decisiones: «Dos jugadas se revisaron y una no. Es una locura que se ignoren detalles cruciales o se haga la vista gorda. Sin decir demasiado, ¡está claro qué influye aquí!».

Luego criticó al árbitro: «No entiendo que nos pida centrarte en otra cosa mientras revisan el VAR y, para colmo, admite que el primer penalti fue en el 90+ como si eso arreglara algo. Supongo que soy el malo por decir verdades y señalar decisiones cuestionables o un arbitraje de mierda».

Finalmente, en una segunda historia con un emoji de payaso, retó: «¡Si hace falta, traigo a alguien de mi barrio que no sepa nada de fútbol y lo hará MUCHO mejor que estos [payasos]!»