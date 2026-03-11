Iván Rakitic insiste en que Lionel Messi «merece» un homenaje digno por parte del Barcelona e insta a su antiguo compañero de equipo a seguir jugando al menos «unos años más»

Tras haber compartido vestuario durante una de las épocas más brillantes del Camp Nou, el respeto mutuo entre Rakitic y Messi sigue siendo increíblemente fuerte. Rakitic, que ahora está retirado del fútbol, insiste en que el legado del ocho veces ganador del Balón de Oro exige un reconocimiento universal que va mucho más allá de Cataluña.

«Messi merece un homenaje en Barcelona, en Croacia, en Argentina, en Miami... Es el mejor de la historia», declaró Rakitic durante una amplia entrevista con Radio Marca. «No hace falta ser aficionado del Barça o del Inter de Miami. Si te gusta el fútbol, te gusta Leo. Es un tipo que ha cambiado nuestra forma de ver y entender este deporte. Espero que no deje de jugar y continúe unos años más».