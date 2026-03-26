Sigamos adelante. Y eso es lo único que importa, mientras esperamos con gran expectación la verdadera eliminatoria para el Mundial. La mitad del trabajo se ha hecho bien. Y la mitad del partido también, porque en el 2-0 contra Irlanda del Norte hay dos versiones que contar: la selección, descoordinada en el juego y con miedo en la primera parte; y luego el equipo, ágil y revitalizado en la segunda.
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Italia tiene dos caras, pero seguimos adelante y eso es lo único que importa. Solo estamos a mitad de camino
LA RETROGUARDIA
Cautela a la hora de valorar a los jugadores individualmente. Aquí van. Donnarumma «sin nota», como se solía decir antes del fútbol fantástico: nunca se vio realmente en apuros y solo falló una vez con los pies. Mancini, con mucho ímpetu y poca lucidez, un empuje exagerado incluso cuando era innecesario. Bastoni irreconocible en la primera parte: descuidado y conflictivo, además de desorientado como central. Luego fue amonestado en la segunda parte y, por tanto, sustituido acertadamente por Gatti, bienvenido de nuevo a la Azzurra. Calafiori estuvo mejor que sus compañeros de línea, aunque no muy refinado en la asociación con Dimarco por la izquierda.
LA MEDIANA
En el centro del campo, desmarcándose por la banda derecha, un Politano bastante apagado, es decir, en su versión de liga. La misma versión de Barella, con ganas pero sin incorporaciones, también porque se ve limitado por una forma física que lleva meses sin recuperar. Gran error de Locatelli como mediocampista de ruptura, en un partido en el que se habría necesitado un mediocampista con pases en profundidad o lanzamientos que involucraran a los delanteros. Tonali, con mucha personalidad y discreta creatividad en la primera parte, luego exuberante en la segunda tras el gol que disipó el miedo.
EL ATAQUE
Kean, un delantero potente, incluso dominante: a menudo desmesurado, pero siempre infunde miedo a los rivales, sean del nivel que sean. Y en la segunda parte resulta decisivo incluso antes del gol, de pura técnica. Por el contrario, Retegui pasa desapercibido, sin ninguna confianza en sus jugadas individuales, poco asistido en el área y claramente fuera de forma, como quedó patente sin piedad en la ocasión fallida al comienzo de la segunda parte. Mucho mejor Pio Esposito, que entró tras una hora de sufrimiento para el italo-argentino.
FUERZA Y CONFIANZA
Al final, también hubo sitio para el debutante Palestra, que sustituyó a Politano (que, por cierto, mejoró en la segunda parte), y para el casi debutante Pisilli, premiado por su excelente temporada en el Roma. Y seguimos adelante. Con más fuerza y confianza de cara a la verdadera eliminatoria para ir al Mundial.