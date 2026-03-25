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Italy U17 v Spain U17 - International FriendlyGetty Images Sport
Gabriele Stragapede

Traducido por

Italia Sub-17, una remontada increíble en la fase de clasificación para el Europeo: 3-2 ante Portugal, actual campeón de Europa

Italy U17
Italy U17 vs Portugal U17
Portugal U17
European Championship U17 Qualification

Una remontada fantástica para los Azzurrini, que se llevan los tres primeros puntos de su grupo.

La cuenta atrás ha terminado y la selección italiana sub-17 ha logrado una auténtica hazaña en su debut en el Grupo A2 de la Liga A de la segunda ronda de clasificación para la fase final del Campeonato de Europa (que se disputará en Estonia entre el 25 de mayo y el 7 de junio).

Los Azzurrini, dirigidos y seleccionados por el seleccionador Daniele Franceschini, protagonizaron una remontada histórica en su primer partido contra Portugal, actual campeón de Europa, al derrotar a la selección lusa por 3-2 gracias a una segunda parte de altísimo nivel.

  • LA CARRERA

    El comienzo de los Azzurrini no fue precisamente el mejor, dada la doble ventaja de los campeones de Europa, gracias a los goles de Gustavo Guerra en el minuto 11 y de Afonso Ferreirinha pocos minutos después, en el 15.

    Un comienzo de partido especialmente impactante que complicó las ambiciones de la selección italiana sub-17, llamada a realizar una auténtica hazaña para darle la vuelta al partido.

    Tras una primera parte discreta, los Azzurrini recuperaron el ímpetu competitivo en la reanudación del partido, que comenzó inmediatamente con el gol de Perillo en el minuto 46, que acortó distancias.

    Pasaron 5 minutos y Portugal se desorganizó, lo que permitió a Okon marcar el empate en el minuto 51. El ritmo del partido siguió aumentando, con ambas selecciones protagonizando diversas jugadas y incursiones, pero al final fue Italia la que encontró el empuje necesario para completar una increíble remontada con el gol de Landi en el minuto 75, que sentenció el 3-2 final a favor de los Azzurrini.

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  • LA CLASIFICACIÓN

    Teniendo en cuenta que solo el primer clasificado se clasificará para la fase final, la clasificación sonríe a los Azzurrini, que ahora lideran la tabla junto con Rumanía (que se impuso por 5-2 en su partido contra Islandia).

    La selección italiana sub-17 se enfrentará el próximo 28 de marzo precisamente a sus homólogos de Islandia para continuar su camino hacia la Eurocopa y seguir liderando la clasificación del Grupo A2 de la Liga A de la segunda ronda de las eliminatorias continentales.

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