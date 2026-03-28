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Emanuele Tramacere

Traducido por

Italia se prepara para el partido contra Bosnia (3): Scamacca se une al grupo. Bastoni no está en plena forma; el inicio del entrenamiento se pospone hasta el lunes debido a la nieve

Italy
F. Dimarco
G. Gattuso
E. Dzeko
M. Retegui
F. Esposito
Copa del Mundo - Clasificación UEFA
Bosnia and Herzegovina
Bosnia and Herzegovina vs Italy

Aumenta la expectación ante el partido más importante del año de la selección nacional.

Ya está el primero. Italia cumplió el jueves por la noche en Bérgamo contra Irlanda del Norte y, gracias a la victoria por 2-0 firmada por Tonali y Kean, se clasificó para la final de la repesca, en la que los Azzurri se enfrentarán el martes 31 de marzo a las 20:45 a Bosnia, en el ambiente candente del estadio Bilino Polje de Zenica.


El seleccionador Gennaro Gattuso sigue apostando por el grupo y llevará al entrenamiento de hoy la duda más importante en la delantera, donde Pio Esposito, que entró con fuerza contra Irlanda del Norte, amenaza el puesto de titular de Mateo Retegui.


Aquí tienes todas las noticias del día de los Azzurri a tres días del gran partido.


  • EL PROGRAMA DE HOY

    Italia vuelve hoy a los terrenos de juego en Coverciano bajo las órdenes del seleccionador Gattuso con una sesión que comenzará esta tarde a partir de las 17:00 horas y en la que participará todo el grupo. No será hasta el lunes cuando el equipo tome un vuelo con destino a Zenica.

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  • ¿PIO O RETEGUI? ¿CÓMO ESTÁ BASTONI?

    Hay dos dudas importantes que Gennaro Gattuso tendrá que afrontar en estos días previos al partido.


    La primera es conocida: Alessandro Bastoni aún no está en plena forma tras el partido contra Irlanda del Norte, en el que apretó los dientes para poder jugar, pero acabó agotado y sin rendir al máximo. Habrá que vigilar su estado físico; de lo contrario, volverá a entrar en juego Federico Gatti (que le sustituyó en la segunda parte en Bérgamo).


    La otra duda es quién acompañará a Moise Kean en el centro del ataque italiano, ya que Mateo Retegui se mostró apagado durante toda la primera parte contra Irlanda del Norte y aún le escuece esa ocasión fallida en el uno contra uno con el portero. Pio Esposito, por su parte, está despistado y con las piernas pesadas, y con él en el campo Italia se ha desmoronado. Hoy las posibilidades están al 50 %.

  • EL GRUPO ES LO PRIMERO: AYER TUVIMOS LA TARDE LIBRE

    Gennaro Gattuso ha apostado desde el primer día por la cohesión del grupo.


    La plantilla de 28 jugadores cuenta también con la presencia de muchos lesionados que han querido a toda costa unirse al equipo, con Di Lorenzo y Vicario que incluso ya han confirmado que volarán a Bosnia para estar con sus compañeros.


    Ayer por la tarde, para aliviar un poco la tensión, Gattuso concedió una tarde libre al equipo, y muchos de los chicos aprovecharon esas tres o cuatro horas de libertad para salir de la concentración de Coverciano y abrazar a sus familias antes de regresar para pasar la noche.

  • POLÉMICA EN BOSNIA POR LA CELEBRACIÓN QUE SE HA HECHO VIRAL: «ITALIANOS ARROGANTES»

    El vídeo de los jóvenes italianos —Dimarco, Vicario y Pio Esposito, sobre todo— celebrando al final del partido entre Gales y Bosnia ha dado inevitablemente la vuelta a la red y se ha vuelto viral.


    Un gesto que los aficionados y los jugadores de Bosnia no se han tomado nada bien, hasta el punto de que la opinión más extendida, incluso en las redes sociales de la federación, es la de considerar a los «italianos arrogantes», con un amenazante «lo tendremos en cuenta» añadido.


    Para disculparse, el lateral del Inter escribió inmediatamente a su excompañero Edin Dzeko y hoy podría intentar arreglar las cosas hablando él mismo en rueda de prensa.

  • ¿EL ESTADIO DE ZENICA CON AFORO REDUCIDO?

    Por último, hay que prestar atención al caldero del Bilino Polje de Zenica. Una ciudad industrial en la que el apoyo de la afición se hace notar y donde los ultras bosnios constituyen un auténtico grupo organizado. El estadio, inaugurado en 1972, tiene un aforo de 15 600 localidades, es muy pequeño y ofrece un ambiente apasionado, con las gradas muy cerca del terreno de juego.


    Además, tras la multa impuesta a Bosnia por «comportamiento incorrecto del equipo, discriminación, racismo, uso de material pirotécnico, disturbios durante los himnos nacionales y falta de orden y disciplina dentro y fuera del estadio», el aforo del recinto se reducirá en un 20 %, con la tribuna SUR y parte de la tribuna OESTE cerradas.

  • ALAJBEGOVIC: «SERÁ UN PARTIDO DURO»

    El mediapunta bosnio Kerim Alajbegovic ha desafiado a Italia en una entrevista concedida a La Gazzetta dello Sport: «Ganaremos nosotros. El ambiente será infernal tanto dentro como fuera del estadio; será un partido brutal».


    LEE AQUÍ TODAS SUS PALABRAS

  • 500 ENTRADAS A LA VENTA

    Ya están a la venta las entradas para la final contra Bosnia. Las 500 entradas disponibles para el sector de visitantes del estadio «Bilino Polje» de Zenica se podrán adquirir al precio de 15 euros desde las 12:00 horas de hoy hasta las 20:00 horas de mañana, domingo 29 de marzo.

  • JUGAR EN EQUIPO

    En el entrenamiento de la tarde en Coverciano, se ha vuelto a ver al grupo a Gianluca Scamacca, que se había quedado en la grada contra Irlanda del Norte debido a una lesión musculofascial en el aductor derecho. También han seguido a sus compañeros desde el borde del campo Guglielmo Vicario, además de Gabriele Gravina y Gianluigi Buffon.

  • SALIDA APLAZADA

    Según informa La Gazzetta dello Sport, se ha producido un cambio de planes para los Azzurri tras una inspección realizada in situ por un delegado de la FIGC. En Bosnia ha nevado en las últimas horas y el seleccionador Gennaro Gattuso ha optado por evitar la celebración del entrenamiento de puesta a punto en Zenica, prefiriendo quedarse en Coverciano y aplazando así la salida hacia Bosnia.

    El equipo partirá, por tanto, el lunes a las 16:30 en un vuelo chárter desde Florencia y llegará a Zenica alrededor de las 19:00 para realizar las actividades habituales de la víspera.



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