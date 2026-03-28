Ya está el primer partido. Italia cumplió este jueves por la noche en Bérgamo contra Irlanda del Norte y, gracias a la victoria por 2-0 firmada por Tonali y Kean, se clasificó para la final de la repesca, en la que los Azzurri se enfrentarán el martes 31 de marzo a las 20:45 a Bosnia, en el ambiente candente del estadio Bilino Polje de Zenica.





El seleccionador Gennaro Gattuso sigue apostando por el grupo y llevará al entrenamiento de hoy la duda más importante en la delantera, donde Pio Esposito, que entró con fuerza contra Irlanda del Norte, amenaza el puesto de titular de Mateo Retegui.





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