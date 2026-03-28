Italia, Scamacca se une al grupo: entrenamiento ante la mirada de Gravina y Buffon

La selección italiana, dirigida por el seleccionador Gennaro Gattuso, se está preparando para uno de los —si no el— partidos más importantes de la historia reciente de la Azzurri: la final de la repesca contra Bosnia-Herzegovina para conseguir el pase y clasificarse (doce años después de la última vez) para la próxima edición del Mundial, que se celebrará este verano en Canadá, Estados Unidos y México.

Todo el equipo azul se está entrenando en Coverciano y acaban de llegar buenas noticias de cara al decisivo partido contra la selección bosnia.