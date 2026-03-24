Italia, rumbo a los playoffs: Locatelli, Retegui, Kean y... ¿Quién será el lanzador de penaltis?

Al echar un vistazo a la convocatoria de la selección italiana de Gennaro Gattuso, la atención se centra principalmente en la línea de ataque: Kean y Retegui son los dos principales candidatos para lanzar un penalti, en caso de que se pite uno en el partido contra Irlanda del Norte.

Los dos delanteros ya han demostrado estar acostumbrados a los once metros y cualquiera de los dos que esté en el campo podrá lanzar un posible penalti. En segundo lugar, tenemos al capitán de la Juventus, Manuel Locatelli: más allá de que venga de fallar contra el Sassuolo en la liga, tiene la soltura y la experiencia necesarias para lanzar un penalti.

Por último, pero no por ello menos importante, también podrían estar Politano y Raspadori.