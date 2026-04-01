Italia queda fuera del Mundial y hay quien culpa a los agentes: ¿cuánto ganan? Más de mil millones en los últimos cinco años, con la Juventus a la cabeza

Al día siguiente de la eliminación, es momento de analizar y reflexionar; Gattuso está barajando incluso la posibilidad de dimitir, a pesar de la confianza que le ha depositado Gravina. Según algunos, entre los culpables del fracaso de Italia también se encuentran los representantes deportivos; unos agentes que han ido adquiriendo cada vez más protagonismo en los periodos de fichajes, durante los cuales gestionan los traspasos de los futbolistas de un club a otro. Según el último informe de la FIGC, en el año natural 2025 los ingresos de los agentes superan en 33 millones a los del año anterior: 299,6 millones entre los clubes de la Serie A, Serie B y Serie C; es la cifra más alta de los últimos ocho años. Teniendo en cuenta los últimos cinco, los clubes han abonado casi 1.300 millones de euros.



