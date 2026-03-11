No habrá nada que hacer para Marco Verratti, el nombre sorpresa más sonado que Gennaro Gattuso ha recuperado en estos días previos a la decisiva eliminatoria de clasificación para el próximo Mundial de 2026 en Estados Unidos, México y Canadá. El 26 de marzo, en Bérgamo, en la primera ronda contra Irlanda del Norte, no estará el centrocampista de Pescara, que actualmente juega en el Al-Duhail de Qatar. El motivo es físico, ya que, tras reunirse con el seleccionador italiano y recibir la carta de preselección, según Repubblica, ha sufrido una recaída de su última lesión importante.
Italia, nada de playoffs para Verratti: nueva baja por lesión
UNA EXPERIENCIA PARA GATTUSO
Gattuso, junto con el jefe de la delegación Gigi Buffon y el miembro del cuerpo técnico Leonardo Bonucci (ambos excompañeros del exjugador del PSG en la selección nacional), se reunieron con Verratti en febrero para conocer su disposición a un posible regreso a la selección. El seleccionador busca desesperadamente un centrocampista defensivo con experiencia que sepa gestionar el ritmo y la tensión, sobre todo en los últimos minutos de los partidos, y el talento formado en el Pescara encajaba perfectamente en el perfil ideal.
LA PRECONVOCATORIA
Verratti se mostró abierto a la idea de formar parte de este grupo en un momento tan delicado para el fútbol italiano y con el objetivo de estar presente tanto el 26 de marzo como, posiblemente, el 31 de marzo, día de la posible ronda final a domicilio contra el ganador del partido entre Gales y Bosnia. Gattuso ha confirmado la idea enviando al jugador y a su club la carta de preconvocatoria para la concentración en Coverciano, en la que, sin embargo, no podrá participar.
NUEVA LESIÓN Y LAS ALTERNATIVAS PARA GATTUSO
Verratti jugó su último partido oficial el 15 de enero con el Al Duhail y, desde entonces, ha permanecido fuera de juego por lesión. Un problema en la rodilla que parecía ya superado pero que, según Repubblica, se ha agravado en las últimas horas y obligará al centrocampista a abandonar. El jugador nacido en 1992 no podrá formar parte de la convocatoria de Gattuso, que, además de en defensa, tendrá que hacer de la necesidad virtud también en el centro del campo. En lugar del exjugador del PSG, está ascendiendo en la jerarquía Niccolò Pisilli, centrocampista de la Roma capaz de desempeñar también el papel de mediocampista ofensivo, con Barella bloqueado junto a Tonali en los dos ejes del centro del campo.