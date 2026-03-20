Italia: la convocatoria de Gattuso para los partidos contra Irlanda del Norte y Bosnia/Gales: Tonali está incluido, Bernardeschi queda fuera. Estos son los Azzurri que deben llevarnos al Mundial

Ya son oficiales las convocatorias de Rino Gattuso para la fase de clasificación para el Mundial. El seleccionador dio a conocer la lista el viernes 20 de marzo para los dos próximos partidos de los Azzurri: la selección jugará en Bérgamo el próximo 26 de marzo contra Irlanda del Norte y, si pasa de ronda, se enfrentará al ganador del partido entre Bosnia y Gales, pero esta vez a domicilio.





Gattuso ha convocado a 28 jugadores: está Tonali, cuya participación era dudosa por un problema muscular, mientras que no están Zaccagni, Orsolini y Bernardeschi. Vuelve Chiesa, quedan fuera Vicario y Zaniolo. Es la primera vez para Palestra.



