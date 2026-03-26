Italia-Irlanda del Norte, las notas de CM: Tonali, una superestrella, 7,5. Kean, letal; los 30 minutos de Esposito, mejores que los de Retegui

Donnarumma 6: un mero espectador en el New Balance Arena durante toda la primera parte. Se arriesga mucho en la segunda parte, llegando casi a regalarle el balón a Donley.

Mancini 6: si hay que poner corazón, garra y agresividad, el central de la Roma es el perfil que se ajusta a lo que buscáis. Una actuación sólida y atenta, justo lo que hacía falta.

Bastoni 5,5: la primera buena noticia es que los silbidos parecen ser cosa del pasado, lo cual ya es una señal importante para esta selección. Alineado como pilar central en la zaga, tuvo dos buenas ocasiones a balón parado, mientras que en defensa se arriesgó un poco con un par de despistes poco habituales en él. Dejó que Donley se le escapara y recibió una tarjeta amarilla evitable. (Desde el 64' Gatti 6: entra por el amonestado de turno y aporta solidez al bloque. Misión cumplida.).

Calafiori 6,5: desde una posición de lateral izquierdo con sus características, necesita una prueba de nivel internacional. Un poco tímido en los primeros 45', despliega su carisma en la segunda parte aportando soluciones en superposiciones por la izquierda y defendiendo bien los ataques norirlandeses en la zaga.

Politano 6,5: hoy como extremo por la banda derecha, pero el rol no parece adaptarse a sus características. Debería aportar más dinamismo al ataque azul, pero se encuentra en dificultades durante toda la primera parte. Sea lo que sea lo que le haya dicho Gattuso en el descanso, le ha dado un nuevo impulso. Sale a toda velocidad aportando mayor profundidad y lanza el centro que da la ventaja a Italia. (A partir del 83', Palestra sin nota).

Barella 6: algunas buenas ideas y nada más. Se impone más en la segunda parte, aportando mayor físico al centro del campo.

Locatelli 6,5: empieza bien en su clásica posición de director de juego, buscando a menudo el juego hacia delante y las verticales. Al final de la primera parte, envía a Retegui hacia la portería con un gran pase en profundidad. También disputa un buen partido en fase defensiva.

Tonali 7,5: a los pocos minutos estuvo a punto de abrir el marcador con un cabezazo que se fue rozando el poste. Se movió por toda la línea del centro del campo, superponéndose y buscando opciones de conexión en el centro del campo. Rápido a la hora de estar listo desde el borde del área, le bastan diez minutos de la segunda parte para lanzar el misil tierra-aire que pone a Italia 1-0 arriba. Y, como colofón, se inventa un pase en profundidad que se convierte en la asistencia para Kean. (Desde el 83' Pisilli sv).

Dimarco 6: el primer disparo peligroso lleva su firma. Recibe un pase poco convincente en su banda, pero da a entender que desde su zurda pueden surgir soluciones interesantes. Sube de nivel en la segunda parte, al igual que todo el equipo.

Retegui 5,5: en el tiempo de descuento realiza una excelente carrera en profundidad para burlar a la zaga norirlandesa, pero su toque acaba en las manos de Charles. Muchas entradas y juego de espaldas a la portería, y luego desperdicia increíblemente la ventaja a solas ante el portero. (Desde el 64' Esposito 6: entra, recupera un balón y casi da una asistencia de oro a Kean. No está mal como debut. Quién sabe si se ganará la titularidad en la final...).

Kean 7: busca la conexión con Retegui, intentando crear duetos y buscar soluciones para dar más dinamismo al ataque azul. Tiene dos ocasiones realmente excelentes para dejar huella en el partido, pero Charles le niega la alegría del gol. No sabíamos que simplemente estaba apuntando y ensayando un gol de gran factura, frenando con agilidad el pase de Tonali, regateando al rival y rozando el poste para el 2-0. (Desde el 88' Raspadori sv).





Seleccionador Gattuso 6,5: corazón, pasión, equipo. Las palabras clave de esta Italia y del espíritu infundido por el seleccionador. Consigue exactamente el resultado que toda la nación esperaba; ahora puede preparar con la misma atención la final que decidirá si volvemos al Mundial tras 12 largos años.