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Kean Retegui Italia 2025 HDCalciomercato
Emanuele Tramacere

Traducido por

Italia: Gattuso da un giro a la alineación en el último entrenamiento: Kean junto a Retegui, pero sin Politano ni Barella

Italy
Bosnia and Herzegovina
Copa del Mundo - Clasificación UEFA
Bosnia and Herzegovina vs Italy

Pistas sobre la alineación a partir del último entrenamiento de Italia

Cada vez queda menos para la importantísima final de la fase de clasificación para el Mundial de EE. UU.-México-Canadá 2026, en la que Italia se enfrentará a Bosnia mañana por la noche, martes 31 de marzo, a partir de las 20:45, en Zenica.


Los Azzurri partirán por la tarde hacia Sarajevo y la mañana en Coverciano le ha servido al seleccionador Gennaro Gattuso para preparar los últimos detalles de cara al partido con el entrenamiento de puesta a punto. Y en el partido de 11 contra 11 en campo reducido, el seleccionador ha querido barajar las cartas dando algunas pistas sobre la alineación.

  • TODOS DISPONIBLES

    En el entrenamiento de puesta a punto participaron los 28 futbolistas convocados para el partido. Así pues, Politano y Bastoni también se han recuperado al 100 %.


    Al comienzo del entrenamiento, los Azzurri se dedicaron a una fase de calentamiento muscular con un amplio juego de pases que precedió al partido de once contra once con porteros rotativos y en campo reducido.

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  • LAS DOS ALINEACIONES

    Gattuso ha hecho algunos cambios en las dos alineaciones, aunque el equipo de los blancos cuenta con casi todos los titulares que jugaron contra Irlanda del Norte


    Blancos (3-5-2): portero en rotación; Scalvini, Bastoni, Calafiori; Cambiaso, Frattesi, Cristante, Tonali, Dimarco; Kean, Retegui

    Amarillos (3-5-2): portero en rotación; Mancini, Gatti, Buongiorno; Politano, Barella, Locatelli, Pisilli, Spinazzola; Raspadori, Esposito.


  • KEAN CON RETEGUI, CRISTANTE ESTÁ IMPACIENTE

    El dúo ofensivo Kean-Retegui ha vuelto a probarse juntos, por lo que el argentino parte por delante de Pio Esposito en las posibles opciones. En el centro del campo destaca la decisión de dar preferencia a Frattesi y Cristante frente a Barella y Locatelli, aunque da la sensación de que aquí se ha jugado mucho a las tácticas.


    En defensa, Mancini no estaba en su mejor momento y es posible que se opte por otro central, ya que Scalvini puede cubrir sin problemas el puesto de lateral derecho. Por último, también Politano, que no salió muy bien parado del partido de Bérgamo, podría quedarse fuera del once inicial, con Cambiaso, quien, sin embargo, acabó en la grada la noche del pasado jueves.

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