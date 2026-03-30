Italia: Gattuso da un giro a la alineación en el último entrenamiento: Kean junto a Retegui, pero sin Politano ni Barella

Cada vez queda menos para la importantísima final de la fase de clasificación para el Mundial de EE. UU.-México-Canadá 2026, en la que Italia se enfrentará a Bosnia mañana por la noche, martes 31 de marzo, a partir de las 20:45, en Zenica.





Los Azzurri partirán por la tarde hacia Sarajevo y la mañana en Coverciano le ha servido al seleccionador Gennaro Gattuso para preparar los últimos detalles de cara al partido con el entrenamiento de puesta a punto. Y en el partido de 11 contra 11 en campo reducido, el seleccionador ha querido barajar las cartas dando algunas pistas sobre la alineación.