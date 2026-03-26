Italia, Gattuso antes del partido contra Irlanda del Norte: «En ataque estamos bien posicionados»

Rino Gattuso, seleccionador nacional, habla con la Rai antes del partido contra Irlanda del Norte, correspondiente a la semifinal de la repesca para el Mundial de 2026: «Tenemos que saber ganarnos al público. Al principio habrá un gran ambiente, pero luego tendremos que demostrar a la afición que estamos vivos, que respondemos golpe por golpe».





«En las jugadas a balón parado todo se pone a cero, porque cuando meten el balón creen firmemente en lo que hacen y debemos respetarlos. En cuanto a la dinámica de juego, tenemos algo más que ellos, pero debemos respetarlos y darlo todo desde el primer minuto», añade el seleccionador.



