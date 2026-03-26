Ha llegado el día de la verdad. En Bérgamo, en vísperas del partido contra Irlanda del Norte, han llegado buenas noticias para los Azzurri, ya que Alessandro Bastoni ha participado en elprimer entrenamiento con el grupo desde que comenzó la concentración. El defensa del Inter, que desde el domingo por la mañana está trabajando con el cuerpo técnico de la selección para estar disponible esta noche, ha realizado, sin forzar, los mismos ejercicios que sus compañeros de equipo: aumentan sus posibilidades de ser titular desde el primer minuto, por delante de Donnarumma, con Mancini en el centro-derecha y Calafiori en el centro-izquierda.
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Italia, esta noche se disputan los playoffs contra Irlanda del Norte: Bastoni, Calafiori y Tonali, casi seguros de jugar; ya se han elegido los lanzadores de penaltis
TONALI Y CALAFIORI, TITULARES
Sandro Tonali también estará en el campo, listo para volver a jugar desde el primer minuto tras el golpe recibido contra el Barcelona en la Liga de Campeones. Junto a él en el centro del campo estarán Locatelli y Barella, formando un mediocampo de cinco en el que también estarán Dimarco y Politano (atención a Palestra), que ha participado regularmente en los entrenamientos de once contra cero. En ataque, Kean y Retegui, con Pio Esposito como primera alternativa a los titulares.
LA ALINEACIÓN PROBABLE
Italia (3-5-2): Donnarumma; Mancini, Bastoni, Calafiori; Politano, Tonali, Locatelli, Barella, Dimarco; Retegui, Kean.
LOS POSIBLES LANZADORES DE PENALTIS
Gattuso ha confirmado que Retegui será el encargado de lanzar los penaltis durante los 90 minutos, mientras que, según La Gazzetta dello Sport, entre los que tienen más posibilidades de lanzar junto al exjugador del Atalanta se encuentran Kean, Politano, Tonali y Locatelli, este último listo a pesar del reciente y grave error cometido en la liga contra el Sassuolo.
EL ENFOQUE ORIENTADO A LA SERENIDAD
«Tenemos un equipo de calidad y con experiencia. Debemos mantener la calma y la serenidad, y ahora que tenemos que saltar al campo solo hay que darlo todo al 200 %. Tranquilidad, naturalidad y dominar el partido: debemos ser protagonistas y ganar. Estamos listos para este partido decisivo, es el momento de demostrar a todos quiénes somos», declaró Mateo Retegui en la rueda de prensa previa al partido.
Gattuso, al no haber tenido a su disposición ventanas para una concentración, se las apañó y se movió por su cuenta para poder ver a sus convocados durante la cena y consolidar al grupo en las semanas previas. «Es el partido más importante de mi carrera, tengo a un país a mis espaldas», ese fue el mensaje principal de su intervención.