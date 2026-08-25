Gennaro Gattuso ha confesado que no lograr clasificar a Italia para el Mundial de 2026 le ha dejado una cicatriz permanente en su carrera. El exseleccionador de Italia dimitió de su cargo en abril, apenas unos días después de una dolorosa derrota en el playoff ante Bosnia-Herzegovina que condenó a Italia a quedarse fuera de un tercer Mundial masculino consecutivo.

Hablando después de guiar al Lazio a una victoria por 1-0 en Bolonia en su estreno en la Serie A, el campeón del mundo de 2006 reflexionó con franqueza sobre su etapa en el cargo. "Tuve 10 meses maravillosos", dijo Gattuso. "Los chicos a los que entrené me lo dieron todo. Y es una herida que permanecerá mientras viva, porque fue una herida profunda".