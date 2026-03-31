El seleccionador de Italia, Gennaro Gattuso, declaró en Radio Rai: «Anoche me envió un mensaje mi hijo Francesco, que nació en 2007. Me llegó al corazón y me emocionó mucho. ¿Qué le diría a un niño que me preguntara cómo nos irá? Que lo daremos todo, que nos hemos preparado para ganar este partido y que ya veremos si lo conseguimos».





«En mis jugadores he visto la mirada adecuada. Lo que hemos sembrado, lo hemos sembrado. Nunca me diré a mí mismo: “Disfrútalo”. La presión y el cosquilleo son algo maravilloso. Cuando no lo tienes, lo echas de menos y tienes que ir a buscarlo. Aquí es algo natural y maravilloso. Con mis demonios en la cabeza, con pensamientos positivos y negativos, convivo con ellos desde siempre. Cuando no tienes esto, lo echas muchísimo de menos. Te hace vivir bien, te hace envejecer mucho. Esperemos que Dios nos lo haga fácil y que la suerte, aunque haya que ir a buscarla, esté de nuestro lado».





"Hay dos partidos en uno. El primero a nivel de comportamiento y el otro a nivel técnico y táctico. Tenemos que hacerlo bien. Conocemos a Turpin, es un árbitro con muchísima experiencia, no le gustan ciertas cosas. Tenemos que tener cuidado, ellos son muy físicos. Tienen una media de 19,3 faltas por partido. No debemos caer en las provocaciones. Seguro que saldrán con fuerza, hay que estar preparados desde el primer minuto».





«Barberez y yo nos jugamos mucho los dos. He recordado que es un profesional del póquer, pero solo para hacerle un cumplido. Saben que son competitivos y que pueden ponernos en apuros. Ellos lo saben y nosotros también. Esperemos no equivocarnos en la interpretación del partido».







