Todo o nada. Hoy es el día decisivo para Italia, que disputa la final de la repesca de la fase de clasificación europea para el Mundial de 2026 a domicilio contra Bosnia: el partido tendrá lugar en el Stadion Bilino Polje de Zenica, con el saque inicial a las 20:45.
Al mismo tiempo se disputan las otras tres eliminatorias de la UEFA: Chequia-Dinamarca, Kosovo-Turquía y Suecia-Polonia: en caso de empate tras los 90 minutos reglamentarios, se pasará a la prórroga y, si fuera necesario, a los penaltis.
En tal caso, los primeros lanzadores serían Retegui, Kean y Locatelli, más otros dos entre Tonali, Cristante, Politano y Dimarco (LEER AQUÍ) frente al bosnio Vasilj, famoso por su habilidad para parar penaltis.
Italia jugará con la camiseta blanca.
No habrá tecnología de línea de gol (LEER AQUÍ).
Se esperan 9500 espectadores, entre ellos 500 italianos.
Las previsiones meteorológicas para esta noche en Zenica anuncian llovizna con una temperatura en torno a los 4 °C.
REVIVE LA VIGILIA AZUL