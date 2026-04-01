«¡Italia en el infierno!» El próximo desastre en el Mundial equivaldría a una «vergüenza nacional»

Gazzetta dello Sport: «La pesadilla continúa: Italia vive su tercer apocalipsis, aún peor que los dos anteriores. Italia ha perdido la sensibilidad ante el impacto, ante la catástrofe. La ausencia en el Mundial se está convirtiendo en algo habitual. No se podrá volver a hablar de un Mundial hasta alrededor del año 2030, 16 años después de nuestra última participación. Toda una generación está creciendo sin haber visto nunca a Italia en un Mundial».

Corriere dello Sport: «No clasificarse para el Mundial no es solo un fracaso, sino el colapso de todo un sistema, una crisis estructural. Esta vergüenza demuestra que los cimientos de todo el proyecto no aguantan. Todo el mecanismo ha dejado de funcionar. Esta derrota pone de manifiesto los problemas organizativos y sociales del fútbol italiano».

Corriere della Sera: «Italia no se ha clasificado para el Mundial y, esta vez, ni siquiera hay la rabia y el asombro que reinaban hace ocho y cuatro años. Ahora solo hay resignación y tristeza, solo las lágrimas de Gattuso. Mientras tanto, nuestros adolescentes serán la primera generación de italianos que crecerá sin el recuerdo de los Azzurri en un Mundial. Nos consolamos con Sinner y Antonelli, pero no es lo mismo».