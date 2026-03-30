Gianluigi Donnarumma ha hablado en rueda de prensa en vísperas del Bosnia-Italia, el partido que puede decidir la clasificación de los Azzurri para el próximo Mundial. Estas son las palabras del capitán de la selección nacional.
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Italia, Donnarumma: «Solo nosotros sabemos lo que hemos pasado al no clasificarnos, pero nos hemos preparado bien. Hay un poco de nerviosismo»
«Tenemos derecho a darlo todo en el campo; mañana será un partido difícil, hay que afrontarlo con la serenidad adecuada. Tendremos que ser duros. Ellos saldrán a por todas y nosotros no podemos quedarnos atrás; cuentan con grandes campeones y excelentes jugadores individuales. Tenemos la tensión adecuada; tanto los aficionados que estén aquí como los que estén en casa estarán con nosotros animándonos».
«Es uno de los partidos más importantes, uno de los que más nos emocionan. Somos seres humanos, nosotros también sentimos los partidos. Hay que saber gestionarlo, guardar las energías solo para mañana; es normal que lo tengamos en mente. Mañana será importante, muy importante, uno de los partidos más importantes que voy a jugar. Lo tenemos en mente, hay que dar el 100 % porque, cuando das lo máximo, tienes el alma en paz. Estaremos preparados, hemos trabajado bien, tenemos la energía necesaria para afrontar un reto como el de mañana. Solo debemos pensar en nosotros mismos; si piensas solo en lo que tienes que hacer, no malgastes energías en otras situaciones».
Anteriormente, el portero de la selección italiana había hablado con Sky Sport. Estas fueron las palabras del guardameta del Manchester City.
«Somos seres humanos y este partido nos llega al corazón, tenemos ganas de ir al Mundial, pero hay la tensión justa. Estamos motivados y debemos pensar en nosotros y en lo que sabemos hacer. ¿Irlanda del Norte? Es toda una experiencia, somos un grupo joven y es normal que haya un poco de nerviosismo, forma parte del juego. Mañana debemos salir bien y no repetir los errores de la primera parte. Nos hemos preparado bien».
«Estoy muy orgulloso de todo lo que he hecho con la selección. En estos años ha habido alegrías y penas, me he perdido dos Mundiales, pero ahora hay ganas de devolver a Italia al lugar que se merece. Solo nosotros sabemos lo que hemos pasado cuando no nos clasificamos; tenemos que partir de ahí para devolver a Italia al lugar que se merece y dar una gran alegría a los italianos, pero también a todos nosotros».