Italia, Donnarumma: «Solo nosotros sabemos lo que hemos pasado al no clasificarnos, pero nos hemos preparado bien. Hay un poco de nerviosismo»

«Tenemos derecho a darlo todo en el campo; mañana será un partido difícil, hay que afrontarlo con la serenidad adecuada. Tendremos que ser duros. Ellos saldrán a por todas y nosotros no podemos quedarnos atrás; cuentan con grandes campeones y excelentes jugadores individuales. Tenemos la tensión adecuada; tanto los aficionados que estén aquí como los que estén en casa estarán con nosotros animándonos».





«Es uno de los partidos más importantes, uno de los que más nos emocionan. Somos seres humanos, nosotros también sentimos los partidos. Hay que saber gestionarlo, guardar las energías solo para mañana; es normal que lo tengamos en mente. Mañana será importante, muy importante, uno de los partidos más importantes que voy a jugar. Lo tenemos en mente, hay que dar el 100 % porque, cuando das lo máximo, tienes el alma en paz. Estaremos preparados, hemos trabajado bien, tenemos la energía necesaria para afrontar un reto como el de mañana. Solo debemos pensar en nosotros mismos; si piensas solo en lo que tienes que hacer, no malgastes energías en otras situaciones».