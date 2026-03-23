¡Italia, Chiesa fuera de inmediato! Gattuso convoca a Cambiaghi

Esta mañana ha dado comienzo la concentración de la selección nacional en Coverciano: Chiesa queda descartado, Gattuso convoca a Cambiaghi. Tras comprobar su estado físico en el Centro Técnico Federal, se ha considerado que el delantero del Liverpool no está disponible. En su lugar, el seleccionador ha decidido convocar al delantero del Bolonia





Hoy comienza en Coverciano la concentración de la selección nacional, que por la tarde realizará la primera sesión de entrenamiento de cara a la semifinal de la repesca mundial contra Irlanda del Norte, programada para el jueves 26 de marzo (a las 20:45, en directo por Rai 1) en el Estadio de Bérgamo.



