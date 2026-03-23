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Gianluca Minchiotti

Traducido por

¡Italia, Chiesa fuera de inmediato! Gattuso convoca a Cambiaghi

El delantero del Liverpool abandona inmediatamente la concentración: se ha considerado que no está disponible

Esta mañana ha dado comienzo la concentración de la selección nacional en Coverciano: Chiesa queda descartado, Gattuso convoca a Cambiaghi. Tras comprobar su estado físico en el Centro Técnico Federal, se ha considerado que el delantero del Liverpool no está disponible. En su lugar, el seleccionador ha decidido convocar al delantero del Bolonia


Hoy comienza en Coverciano la concentración de la selección nacional, que por la tarde realizará la primera sesión de entrenamiento de cara a la semifinal de la repesca mundial contra Irlanda del Norte, programada para el jueves 26 de marzo (a las 20:45, en directo por Rai 1) en el Estadio de Bérgamo.


  • CHIESA ABANDONA LA CONCENTRACIÓN: EL COMUNICADO

    Según se indica en el comunicado de la FIGC, «tras evaluar el estado físico del futbolista Federico Chiesa a su llegada al Centro Técnico Federal, se ha considerado que no está disponible para los dos próximos partidos y, de acuerdo con el club, ha abandonado la concentración de la selección nacional. En su lugar, ha sido convocado el jugador del Bolonia Nicolò Cambiaghi».


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  • LA LISTA DE CONVOCADOS

    Porteros: Elia Caprile (Cagliari), Marco Carnesecchi (Atalanta), Gianluigi Donnarumma (Manchester City), Alex Meret (Nápoles);


    Defensas: Alessandro Bastoni (Inter), Alessandro Buongiorno (Nápoles), Riccardo Calafiori (Arsenal), Andrea Cambiaso (Juventus), Diego Coppola (Paris FC), Federico Dimarco (Inter), Federico Gatti (Juventus), Gianluca Mancini (Roma), Marco Palestra (Cagliari), Giorgio Scalvini (Atalanta), Leonardo Spinazzola (Nápoles);


    Centrocampistas: Nicolò Barella (Inter), Bryan Cristante (Roma), Davide Frattesi (Inter), Manuel Locatelli (Juventus), Niccolò Pisilli (Roma), Sandro Tonali (Newcastle);


    Delanteros: Nicolò Cambiaghi (Bolonia), Francesco Pio Esposito (Inter), Moise Kean (Fiorentina), Matteo Politano (Nápoles), Giacomo Raspadori (Atalanta), Mateo Retegui (Al-Qadsiah), Gianluca Scamacca (Atalanta).


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