«¡"It's Coming Home" es una maldición!» - Patrice Evra les dice a los aficionados ingleses que GANARÁN el Mundial si dejan de cantar ese famoso cántico

Thomas Tuchel, exentrenador de Chelsea, PSG y Bayern, llega a la selección inglesa con la misión de acabar con seis décadas sin títulos.

Inglaterra tiene talento de sobra para soñar con la gloria en el Mundial 2026, pero ya lo tuvo en el pasado: la mítica «generación dorada» de Beckham, Gerrard y Rooney no logró materializar su potencial.

Gareth Southgate fue quien más se acercó, con la semifinal del Mundial 2018 y las finales de la Euro 2021 y 2024, pero tampoco logró el título.

Tuchel, ahora seleccionador, busca llevar a Inglaterra hasta la final en el MetLife Stadium de Nueva York el 19 de julio, día en que se entregará el trofeo más prestigioso del deporte.