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«¡"It's Coming Home" es una maldición!» - Patrice Evra les dice a los aficionados ingleses que GANARÁN el Mundial si dejan de cantar ese famoso cántico
Southgate se quedó a las puertas; ¿podrá Tuchel cumplir con las expectativas?
Thomas Tuchel, exentrenador de Chelsea, PSG y Bayern, llega a la selección inglesa con la misión de acabar con seis décadas sin títulos.
Inglaterra tiene talento de sobra para soñar con la gloria en el Mundial 2026, pero ya lo tuvo en el pasado: la mítica «generación dorada» de Beckham, Gerrard y Rooney no logró materializar su potencial.
Gareth Southgate fue quien más se acercó, con la semifinal del Mundial 2018 y las finales de la Euro 2021 y 2024, pero tampoco logró el título.
Tuchel, ahora seleccionador, busca llevar a Inglaterra hasta la final en el MetLife Stadium de Nueva York el 19 de julio, día en que se entregará el trofeo más prestigioso del deporte.
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Se pide a los aficionados ingleses que dejen de cantar «It's Coming Home»
Inglaterra tendrá gran apoyo en su camino hacia el título mundial, pero ¿debería moderar sus expectativas? Evra, quien conoce bien a la afición inglesa por su etapa en Old Trafford, cree que sí.
Con 81 partidos internacionales, Evra habló con GOAL y Stake sobre las opciones de los Tres Leones en el Mundial: «Inglaterra siempre es favorita, pero se derrumba en semifinales o finales. Tiene buen historial: en la Euro tenía a sus jugadores.
Ahora llega Thomas Tuchel y por fin parecerán un equipo. Solo les pido a los aficionados ingleses que no canten ‘It’s Coming Home’. ¡Es una maldición cuando la cantan! Ahí sé que no ganarán el trofeo. Si callan ‘It’s Coming Home’, creo que podrán ganar el Mundial. Es una maldición, como la del Arsenal durante 22 años».
Tuchel debe tomar decisiones clave para elegir la lista del Mundial.
El Arsenal ha roto su «maldición»: los Gunners han ganado la Premier League por primera vez desde la temporada 2003-04, cuando el equipo de los «Invincibles» terminó invicto.
Se espera que varios jugadores del Emirates Stadium estén en la lista de 26 de Tuchel para el Mundial, aunque aún debe tomar decisiones clave. Una de ellas es la de Trent Alexander-Arnold, bicampeón de la Premier.
El canterano del Liverpool, ahora en el Real Madrid, aún no se ha consolidado en la selección y compite con Reece James, Tino Livramento y Djed Spence por el lateral derecho.
La lesión de Ben White podría ayudarle, y Evra, ex lateral, asegura que el atrevido jugador de 27 años, ejemplo del lateral moderno, merece un billete a Estados Unidos.
El exlateral izquierdo añadió: «Me encanta Trent. Puede jugar de centro. No ha tenido una temporada fácil en Madrid, pero hay que adaptarse. Es un jugador que da servicio, con centros y diagonales largas. ¿Por qué no incluirlo en la convocatoria?».
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Inglaterra aspira a conquistar el título mundial en Norteamérica
Tuchel anunciará en horas su lista mundialista. Jugadores convocados y descartados ya saben su destino, lo que trajo llamadas complicadas.
Quienquiera que sea convocado, Inglaterra confía en llegar lejos y ilusionar a sus aficionados. Aún no se sabe si se hará caso al consejo de Evra sobre las canciones de la grada.