Goal.com
En directo
+18 | Contenido comercial | Se aplican términos y condiciones | Juega responsablemente | Principios editoriales
Blackburn Rovers v Preston North End - Sky Bet ChampionshipGetty Images Sport
Gabriele Stragapede

Traducido por

Irlanda del Norte, el seleccionador O'Neill: «Un 0-0 aumentará la presión; nosotros tenemos todo que ganar. Italia no cuenta con Totti ni con Del Piero; no hay ningún jugador que nos dé miedo»

Northern Ireland
Italy vs Northern Ireland
Italy
Copa del Mundo - Clasificación UEFA
M. O'Neill

Las declaraciones del seleccionador de Irlanda del Norte en vísperas de la semifinal de la repesca contra Italia.

Aumenta la expectación ante el enfrentamiento entre Italia e Irlanda del Norte, válido como semifinal de la repesca para clasificarse para el próximo Mundial.

En rueda de prensa, el seleccionador de Irlanda del Norte, Michael O'Neill, presentó así el partido: «Tenemos mucho que ganar en este partido, de eso no hay duda. Estos jugadores ya han disputado partidos importantes, en Colonia contra Alemania y luego en Eslovaquia. El de mañana por la noche será una prueba de fuego muy importante para nosotros, pero estamos preparados. Tenemos que jugar el partido y no pensar demasiado en lo que está en juego. Hay mucha expectación en torno a Italia, ya que es una gran nación, pero no debemos dejarnos intimidar. Contamos con muchos futbolistas jóvenes en pleno crecimiento; el partido de mañana será solo un paso más en ese proceso».

  • ¿ES UNA VENTAJA UTILIZAR EL MISMO MÓDULO?

    «Gattuso ha dirigido seis partidos como seleccionador y podemos inspirarnos en esos encuentros que hemos analizado. Sabemos lo que podría pasar; ellos tienen opciones en ataque y en la defensa de tres. Hay jugadores rivales que esperamos que salgan al campo, pero lo importante será lo que hagamos nosotros. Todo dependerá del nivel de nuestro rendimiento, de cómo logremos gestionar las dificultades que nos plantee el partido».

    • Anuncios

  • ¿OS ESTÁ SUBESTIMANDO ITALIA?

    O'Neill es muy claro al respecto: «No, no pienso en eso. Ellos también hacen pases largos, desde el centro hacia la banda. Lo más importante es que tenemos un plan de juego que queremos poner en práctica. Hay que ser realistas. No podemos llegar aquí y pensar que podemos imponer nuestro juego, sería ingenuo. Lo más importante es ejecutar nuestro plan de juego, desarrollado en los últimos días y que hemos utilizado en otros partidos en el pasado».

  • CÓMO GESTIONAR LAS EMOCIONES

    ¿Es un partido decisivo o hay que jugarlo con despreocupación? Esta es la opinión del seleccionador de Irlanda del Norte: «Yo no les digo esas cosas a mis chicos. Es un partido a vida o muerte, estamos aquí. Repito: los futbolistas jóvenes tienden a jugar sin miedo; la mayoría de nuestro grupo tendrá muchas oportunidades en el futuro, pero no debemos desperdiciar esta ocasión. No debemos perder la concentración. Tenemos un gran respeto por Italia, debemos intentar ponérselo difícil para que el aspecto psicológico se convierta en un factor decisivo».

  • ¿Hay algún jugador de la selección italiana que os dé miedo?

    «No creo que haya ningún jugador que nos dé miedo, pero somos conscientes de la fuerza del centro del campo italiano con Tonali, Locatelli y Barella. Luego están Esposito y Retegui. Conocemos bien a Italia, sabemos que tienen muchos jugadores a su disposición. Pero este equipo no tiene a un Del Piero ni a un Totti; la fuerza de esta Italia está en el grupo y no en los individuos. Dicho esto, respetamos al equipo: tiene jugadores que rinden a un alto nivel».

  • ¿ES EL TIEMPO TU ALIADO?

    O'Neill desvela a continuación un posible plan de juego: «Para nosotros es importante intentar mantenernos en el partido y evitar que el encuentro se abra demasiado. Espero que Italia cuente con que juguemos así; cuanto más avanza el tiempo con el 0-0, más aumenta la presión sobre el equipo favorito. Esperamos un comienzo muy difícil, pero sabemos que nosotros también podemos ser peligrosos: un ataque planificado o quizá las jugadas a balón parado... No esperamos venir aquí y ver un partido con muchos goles, esperamos un encuentro muy reñido».

  • ITALIA TIENE MUCHO QUE PERDER...

    «Sí, hemos hablado de este aspecto del partido. Está claro que hay que trabajar sobre todo en el aspecto técnico-táctico, pero también hemos hablado de esto. Incluso hemos recopilado algunas citas de vuestra prensa para mostrárselas a nuestros jugadores. Sabemos cómo debemos afrontar el partido, y la forma en que Italia gestione la presión será un factor determinante».

  • GATTUSO HA DICHO QUE TENÉIS VENENO DENTRO, ¿QUÉ TIPO DE VENENO?

    «Creo que es un gran elogio para nuestro equipo. Lo único que no puede faltarnos es las ganas y la competitividad. Contamos con jugadores jóvenes a los que les encanta correr durante la mayor parte del partido; tenemos que mostrar lo mejor de nosotros mismos. Independientemente del resultado, queremos que Italia comprenda lo difícil que fue el partido».

  • GATTUSO NO PIENSA EN LA FINAL, ¿Y VOSOTROS?

    El seleccionador O'Neill concluye diciendo: «La verdad es que yo tampoco me he adelantado tanto. Nuestros analistas de partidos lo han estudiado, pero nosotros nos centramos en el partido que tenemos por delante. Si llega el caso, lo pensaremos en los próximos cuatro días y todo se prepararía por sí solo tras esta posible hazaña».

Copa del Mundo - Clasificación UEFA
Italy crest
Italy
ITA
Northern Ireland crest
Northern Ireland
NIR