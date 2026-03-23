Irlanda del Norte, el seleccionador O’Neill: «Contra Italia será un partido con pocos goles. Tenemos que creer en nosotros mismos, tenemos mucho que ganar»

O'Neill cumple su segundo mandato al frente de la selección de Irlanda del Norte. Ya había dirigido al equipo nacional durante nueve años, entre 2011 y 2020, y lo llevó a la Eurocopa 2016. Ahora se enfrenta a una cita con la historia: primero deberá vencer a Italia y luego al ganador del enfrentamiento entre Gales y Bosnia-Herzegovina. Si lo consigue, llevaría a su equipo al Mundial, una misión casi inesperada si se tiene en cuenta que dos de los mejores jugadores de la plantilla, Conor Bradley y Dan Ballard, no estarán disponibles.