Cada vez queda menos para el Italia-Irlanda del Norte, semifinal de larepesca para el Mundial de 2026. De cara al partido en Bérgamo, el seleccionador británico, Michael O'Neill —que también es entrenador del Blackburn— ha hablado sobre el partido y ha hecho balance de cómo se están preparando sus jugadores para el encuentro.
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Irlanda del Norte, el seleccionador O’Neill: «Contra Italia será un partido con pocos goles. Tenemos que creer en nosotros mismos, tenemos mucho que ganar»
LAS PALABRAS DEL ENTRENADOR
«Tenemos que creer en nosotros mismos, porque si nosotros no creemos, nadie más lo hará. Hemos afrontado muchas dificultades y las hemos superado con éxito. Somos un equipo joven, en crecimiento, y tenemos más que ganar que perder. Sabemos que será muy difícil ganar, pero estamos orgullosos de seguir en la lucha. No espero un partido con muchos goles; tendremos que estar impecables en defensa y aprovechar al máximo las ocasiones».
LAS ESPERANZAS DE IRLANDA DEL NORTE
O'Neill cumple su segundo mandato al frente de la selección de Irlanda del Norte. Ya había dirigido al equipo nacional durante nueve años, entre 2011 y 2020, y lo llevó a la Eurocopa 2016. Ahora se enfrenta a una cita con la historia: primero deberá vencer a Italia y luego al ganador del enfrentamiento entre Gales y Bosnia-Herzegovina. Si lo consigue, llevaría a su equipo al Mundial, una misión casi inesperada si se tiene en cuenta que dos de los mejores jugadores de la plantilla, Conor Bradley y Dan Ballard, no estarán disponibles.