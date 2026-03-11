Irán «no puede participar» en la Copa del Mundo debido al conflicto con EE. UU. e Israel, afirma el ministro de Deportes

El conflicto actual estalló el 28 de febrero, tras una serie de intensos ataques aéreos por parte de Israel y Estados Unidos contra instalaciones militares y nucleares en todo Irán. El conflicto ha provocado una crisis geopolítica que ahora ha afectado directamente al mundo del deporte. A solo tres meses del emblemático torneo de la FIFA, la posibilidad de que una de las naciones futbolísticas más destacadas de Asia se retire ha conmocionado al mundo del fútbol y ha dejado a los organizadores en una carrera contra el tiempo.

El ministro se mostró firme al afirmar: «Teniendo en cuenta que este régimen corrupto ha asesinado a nuestro líder [el ayatolá Jamenei], bajo ninguna circunstancia podemos participar en la Copa del Mundo. Nuestros hijos no están seguros y, fundamentalmente, no se dan las condiciones para participar. Dadas las acciones maliciosas que han llevado a cabo contra Irán, nos han impuesto dos guerras en ocho o nueve meses y han matado y martirizado a miles de nuestros ciudadanos. Por lo tanto, no podemos tener presencia alguna».