Irán «está negociando con la FIFA» para trasladar los partidos del Mundial de 2026 de Estados Unidos a México

Taj, presidente de la Federación Iraní de Fútbol, ha pedido que se cambie la sede, alegando los recientes comentarios de Washington. Taj afirmó en un comunicado publicado en la cuenta de X de la embajada iraní en México que la selección no viajará a Estados Unidos en la situación actual. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha advertido de que la presencia de Irán en el torneo podría no ser «apropiada». Así, Taj confirmó: «Dado que Trump ha declarado explícitamente que no puede garantizar la seguridad de la selección iraní, no viajaremos a Estados Unidos bajo ningún concepto. Actualmente estamos negociando con la FIFA para que los partidos de Irán en el Mundial se celebren en México».