Inzaghi decide su futuro... ¿Traicionará al Al-Hilal por Italia?

Se ha difundido ampliamente que lo que atrajo a Inzaghi al Golfo fueron las cifras astronómicas, algo que él ha desmentido rotundamente.
El entrenador del Al-Hilal subrayó: «Es falso. Ganar dinero es algo gratificante, por supuesto, eso está claro —ahora es el mejor pagado del mundo, con 27 millones de euros netos al año—, pero lo que me trajo aquí fueron otras consideraciones; no necesitaba el dinero».
Y explicó sus verdaderas motivaciones diciendo que era «el deseo de vivir una experiencia totalmente nueva en un entorno totalmente nuevo».
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Y añadió: «Los años en el Inter fueron muy satisfactorios desde el punto de vista profesional —un título de liga, tres Supercopas, dos Copas de Italia, dos finales de la Liga de Campeones—, pero también fueron muy agotadores. Sentí la necesidad de vivir el fútbol al más alto nivel, pero lejos de una presión que se había vuelto demasiado pesada para mí».