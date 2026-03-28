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Bologna FC 1909 v FC Internazionale - Supercoppa Italiana SemifinalGetty Images Sport
Gabriele Stragapede

Traducido por

Inter, Zanetti: «Queremos el Scudetto y seguir adelante durante mucho tiempo con Chivu». Después, no se pronuncia sobre Stankovic

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Fichajes
J. Zanetti
C. Chivu
A. Stankovic

Javier Zanetti confirma el gran trabajo realizado por su entrenador en el Inter.

Javier Zanetti, vicepresidente del Inter, ha hablado y abordado diversos temas relacionados con la actualidad, el futuro y el mercado de fichajes durante la entrevista que ha concedido a Sportitalia, al margen del evento «Operación Nostalgia» que se está celebrando en la capital italiana, Roma.

El directivo del club de Viale della Liberazione se ha expresado así en las siguientes declaraciones: «Hay una lucha con otros equipos que, como nosotros, quieren ganar el campeonato, pero nosotros creemos en ello. Hemos empezado un gran trabajo con Cristian Chivu esta temporada, ahora quedan ocho partidos decisivos y esperamos llegar hasta el final de la mejor manera posible».

  • CHIVU

    A continuación, Zanetti confirmó su plena confianza en el entrenador Chivu: «¿El plan es seguir con Chivu a largo plazo? Sí. Es su primera temporada, seguimos en liza en dos frentes y confiamos en el trabajo de los chicos».

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  • STANKOVIC

    Por último, también ha hecho un comentario sobre la temporada de Aleksandar Stankovic en el Brujas: «Stankovic lo está haciendo bien, pero aún es pronto para hablar del mercado de fichajes. Estamos centrados en la Serie A y la Copa de Italia; después pensaremos en el resto».

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